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Рубрика: В мире

Посольству РФ в Иране неизвестно о погибших в авиакатастрофе россиянах

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Посольство России в Иране в настоящее время выясняет, были ли российские граждане на борту потерпевшего крушение в Тегеране украинского самолета. Об этом сообщил корреспонденту "Российской газеты" пресс-атташе дипмиссии РФ в ИРИ Андрей Ганенко. "Мы выясняем этот вопрос", - сказал дипломат.

Авиакомпании скорректировали маршруты после атак на базы США в Ираке

Напомним, Боинг-737, принадлежащий украинской авиакомпании, в среду утром упал в нескольких километрах к югу от Тегерана. Самолет направлялся из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. На борту находились 180 человек. Все они погибли.

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