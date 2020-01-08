Посольству РФ в Иране неизвестно о погибших в авиакатастрофе россиянах

Посольство России в Иране в настоящее время выясняет, были ли российские граждане на борту потерпевшего крушение в Тегеране украинского самолета. Об этом сообщил корреспонденту "Российской газеты" пресс-атташе дипмиссии РФ в ИРИ Андрей Ганенко. "Мы выясняем этот вопрос", - сказал дипломат.

Напомним, Боинг-737, принадлежащий украинской авиакомпании, в среду утром упал в нескольких километрах к югу от Тегерана. Самолет направлялся из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. На борту находились 180 человек. Все они погибли.