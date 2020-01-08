Президенты РФ и Турции призвали прекратить все боевые действия в Ливии

Президенты России и Турции призвали стороны гражданского конфликта в Ливии с 12 января прекратить все боевые действия и начать политический процесс примирения под эгидой ООН.

Ситуация в сефероафриканском государстве стала одной из тем стамбульских переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ухудшение обстановки в этой стране, уверены они, подрывает стабильность во всем Средиземноморском регионе и в Африке.

Прочный мир и стабильность могут быть достигнуты только путем политического процесса, ведомого и осуществляемого ливийцами и основанного на искреннем и инклюзивном диалоге между ними, говорится в совместном заявлении президентов.

"Обеспечение немедленного прекращения огня является безотлагательным приоритетом для начала инклюзивного внутриливийского политического процесса под эгидой ООН на основе Политического соглашения по Ливии от 2015 года, а также резолюции 2259 и других соответствующих решений СБ ООН", - подчеркнули они.

Лидеры России и Турции выступили с инициативой и в качестве посредников призвали противоборствующие стороны прекратить боевые действия с 00 часов 12 января, объявить устойчивое прекращение огня, "незамедлительно сесть за стол переговоров с целью положить конец страданиям ливийцев и вернуть мир и процветание в эту страну".

- Мы уверены в том, что ливийцы могут независимо принимать решения относительно будущего своей родины в рамках общенационального диалога, принимая во внимание интересы всех граждан страны без исключения, - гласит документ.