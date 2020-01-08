Президенты России и Турции запустили "Турецкий поток"

Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что "окончание строительства газопровода является событием мирового масштаба, подчеркивающим интенсивность и поступательное развитие российско-турецкого взаимодействия, особенно на уровне лидеров двух стран".
По его словам, энергетическое взаимодействие Москвы и Анкары переживает подъем и поступательно развивается по всем направлениям.
"Уверен, что "Турецкий поток" внесет существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы, повышая их энергетическую устойчивость. Турция, в свою очередь, остается одним из крупнейших покупателей российского природного газа", - подчеркнул глава Минэнерго России.
Совокупная мощность двух ниток трубопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров, из которых ровно половина предназначается Турции, а другая половина для стран юго-восточной и центральной Европы: Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии. В Турцию также с 2002 года поставка газа осуществляется через трубопровод "Голубой поток" мощностью 16 миллиардов кубометров.
С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации. Ожидается, что первые поставки российского газа в Сербию начнутся в мае этого года и составят около 3 миллиардов кубометров в год.