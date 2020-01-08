Президенты России и Турции запустили "Турецкий поток"

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дали старт работе газопровода "Турецкий поток". Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы. Кроме того запуск "Турецкого потока" означает завершение очередного этапа диверсификации экспорта российского голубого топлива.

Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что "окончание строительства газопровода является событием мирового масштаба, подчеркивающим интенсивность и поступательное развитие российско-турецкого взаимодействия, особенно на уровне лидеров двух стран".

По его словам, энергетическое взаимодействие Москвы и Анкары переживает подъем и поступательно развивается по всем направлениям.

"Уверен, что "Турецкий поток" внесет существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы, повышая их энергетическую устойчивость. Турция, в свою очередь, остается одним из крупнейших покупателей российского природного газа", - подчеркнул глава Минэнерго России.

Совокупная мощность двух ниток трубопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров, из которых ровно половина предназначается Турции, а другая половина для стран юго-восточной и центральной Европы: Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии. В Турцию также с 2002 года поставка газа осуществляется через трубопровод "Голубой поток" мощностью 16 миллиардов кубометров.

С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации. Ожидается, что первые поставки российского газа в Сербию начнутся в мае этого года и составят около 3 миллиардов кубометров в год.