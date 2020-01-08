Пушков: Ответ Вашингтона на удар Ирана по базам США может спровоцировать большую войну

В Вашингтоне сейчас решается вопрос, быть или не быть большой войне на Среднем Востоке, считает сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, вероятность сдержанной реакции США на ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке невысока после громогласных угроз президента Дональда Трампа нанести удар по 52 объектам. "Сейчас, видимо, он разрывается между желанием спасти лицо и репутацию США как сверхдержавы и нежеланием начинать в год выборов новую войну на Среднем Востоке", - написал Пушков в Twitter.

Сенатор уверен, что "эскалация теперь зависит только от США: Тегеран заявил, что готов ограничиться двумя ударами по военным базам США в Ираке".

"Поэтому союзники США должны сейчас призывать к сдержанности не Иран, а Вашингтон. Там сейчас принимается решение, быть или не быть большой войне в регионе", - уверен парламентарий.

"Если США ответят, то ракетная, а затем и сухопутная большая война практически неминуемы", считает Алексей Пушков. По его мнению, война "не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах". "Лучше остановиться", - уверен сенатор.