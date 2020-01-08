Пушков: Ответ Вашингтона на удар Ирана по базам США может спровоцировать большую войну

По его мнению, вероятность сдержанной реакции США на ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке невысока после громогласных угроз президента Дональда Трампа нанести удар по 52 объектам. "Сейчас, видимо, он разрывается между желанием спасти лицо и репутацию США как сверхдержавы и нежеланием начинать в год выборов новую войну на Среднем Востоке", - написал Пушков в Twitter.
Сенатор уверен, что "эскалация теперь зависит только от США: Тегеран заявил, что готов ограничиться двумя ударами по военным базам США в Ираке".
"Поэтому союзники США должны сейчас призывать к сдержанности не Иран, а Вашингтон. Там сейчас принимается решение, быть или не быть большой войне в регионе", - уверен парламентарий.
"Если США ответят, то ракетная, а затем и сухопутная большая война практически неминуемы", считает Алексей Пушков. По его мнению, война "не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах". "Лучше остановиться", - уверен сенатор.