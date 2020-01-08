Пушков: Ответ Вашингтона на удар Ирана по базам США может спровоцировать большую войну

Новости

Фото, видео: Оливия Уайлд вышла в свет в платье от российского дизайнера 13:57
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке птичьего гриппа в Польше 13:49
Пожар в новосибирском торговом комплексе попал на видео 13:42
Украинские эксперты уверены в исправности разбившегося в Иране самолета 13:40
Внедорожник Aurus Komendant поймали иностранные "шпионы" 13:36
МИД РФ выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 13:32
"Спартак" не собирается переносить сборы из ОАЭ и Катара 13:27
Видео: Челентано отметил 82-летие зажигательным танцем 13:23
Значительно выросли золотовалютные резервы Беларуси 13:21
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США 13:19
Трамп сделал первое заявление после ракетного удара Ирана по базам США 13:13
Аналитики выяснили, кто боится потерять работу в новом году 13:02
В Москве младенец получил ожоги от фена 12:56
Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за гололеда 12:42
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией 12:35
В Госдуме рассчитывают на реакцию ООН на противостояние США и Ирана 12:35
Toyota вернет кроссовер Venza в линейку моделей 12:30
В Иране заявили, что жертв авиакатастрофы будет сложно опознать 12:24
На Ладожском озере появились "ледяные блюдца" 12:22
Названы популярные портовые города РФ для летних поездок в 2020 году 12:18
Чем опасна зарядка смартфона в общественных местах 12:17
Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева 12:16
Австрия предложила посреднические услуги между США и Ираном 12:13
"Шальке-04" намерен приобрести нападающего "Ростова" Шомуродова 12:12
Москалькова выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
08.01.2020 12:43
Рубрика: Власть

Пушков: Ответ Вашингтона на удар Ирана по базам США может спровоцировать большую войну

Текст: Галина Мисливская
В Вашингтоне сейчас решается вопрос, быть или не быть большой войне на Среднем Востоке, считает сенатор Алексей Пушков.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

По его мнению, вероятность сдержанной реакции США на ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке невысока после громогласных угроз президента Дональда Трампа нанести удар по 52 объектам. "Сейчас, видимо, он разрывается между желанием спасти лицо и репутацию США как сверхдержавы и нежеланием начинать в год выборов новую войну на Среднем Востоке", - написал Пушков в Twitter.

СМИ: Трамп столкнулся с самым острым внешнеполитическим кризисом

Сенатор уверен, что "эскалация теперь зависит только от США: Тегеран заявил, что готов ограничиться двумя ударами по военным базам США в Ираке".

"Поэтому союзники США должны сейчас призывать к сдержанности не Иран, а Вашингтон. Там сейчас принимается решение, быть или не быть большой войне в регионе", - уверен парламентарий.

В Госдуме рассчитывают на реакцию ООН на противостояние США и Ирана

"Если США ответят, то ракетная, а затем и сухопутная большая война практически неминуемы", считает Алексей Пушков. По его мнению, война "не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах". "Лучше остановиться", - уверен сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире Ближний Восток Иран Законодательная власть Совет Федерации Ракетный удар Ирана по военной базе США в Ираке

Главное сегодня

Крушение украинского Boeing в Иране
Аятолла Хаменеи назвал "пощечиной США" удары по американским базам в Ираке
Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании
В Госдуме рассчитывают на реакцию ООН на противостояние США и Ирана
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией