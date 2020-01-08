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08.01.2020 14:39

Путин и Эрдоган провели переговоры в Стамбуле

Текст: Владимир Кузьмин (Стамбул)
Перед церемонией официального открытия газопровода "Турецкий поток" президент России Владимир Путин провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств встретились "один на один" при участии только переводчиков. Члены делегаций, обычно участвующие в таких переговорах, ожидали, когда их в случае необходимости пригласят к президентам.

Фото: Getty Images/ Sean Gallup
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Ранее в Кремле сообщали, что Владимир Путин намерен обсудить с Эрдоганом развитие российско-турецкого сотрудничества и международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын озвучивал пожелание поговорить об эскалации напряженности между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.

РГ-Фото Российско-турецкие отношения

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