Путин и Эрдоган провели переговоры в Стамбуле

Главы государств встретились "один на один" при участии только переводчиков. Члены делегаций, обычно участвующие в таких переговорах, ожидали, когда их в случае необходимости пригласят к президентам.

Ранее в Кремле сообщали, что Владимир Путин намерен обсудить с Эрдоганом развитие российско-турецкого сотрудничества и международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын озвучивал пожелание поговорить об эскалации напряженности между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.