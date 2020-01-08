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Рубрика: В мире

Как потушить пожар

Ангела Меркель летит в Москву обсудить ситуацию на Ближнем Востоке
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8055)
Обострение ситуации вокруг Ирана станет одной из главных тем на переговорах президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая 11 января посетит Москву с рабочим визитом. Ранее в Берлине сообщили, что госпожу Меркель будет сопровождать в поездке министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Шеф немецкой дипломатии отправится в РФ из Брюсселя, где по его инициативе в пятницу состоится экстренная встреча глав МИД стран ЕС по иранскому вопросу. Как отмечают немецкие СМИ, на фоне последних событий Германия заметно активизировала усилия "кризисной дипломатии", в которой стремится заручиться поддержкой Москвы. "Россия - важнейший игрок на международной арене, постоянный член Совбеза ООН, без которого невозможно обойтись, когда речь идет о решении политических конфликтов", - заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, комментируя предстоящий вояж канцлера. По его словам, он будет во многом посвящен "вспыхнувшим очагам конфликта на Ближнем и Среднем Востоке". В пресс-службе Кремля подтвердили, что участники переговоров планируют обсудить эскалацию в регионе "в результате авиаудара США по аэропорту Багдада, а также ситуацию в Сирии и Ливии".

Москва и Берлин единым фронтом выступают за сохранение "сделки" по иранской ядерной программе

Как известно, Москва и Берлин выступают единым фронтом за сохранение "сделки" по ядерной программе Ирана, который на днях объявил об отказе от последнего ключевого ограничения, касающегося количества центрифуг. При этом Тегеран подчеркнул, что готов продолжать сотрудничество с МАГАТЭ и вернуться к выполнению своих обязательств по соглашению, если Исламская Республика будет выведена из-под односторонних американских санкций. В немецком дипведомстве, как и на Смоленской площади, выражают надежду, что последние события все же "не похоронят многостороннее соглашение", заключенное в 2015 году благодаря усилиям международных посредников.

Фото: Reuters
Иран ответил США, обстреляв американских военных в Ираке

Как отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung, Берлин также пребывает в растерянности из-за решения правительства Ирака вывести из страны все иностранные контингенты после ракетного удара США. Сейчас на севере страны, в курдской автономии, находятся с обучающей миссией 130 солдат бундесвера, которым строго запрещено покидать места дислокации. При этом Германия едва скрывает раздражение из-за попыток Трампа надавить на Багдад в этом вопросе. Как дипломатично заметил Хайко Маас, угроза санкциями "в нынешних обстоятельствах не самый эффективный метод". Немцы стремятся дистанцироваться от США и на ливийском направлении. Die Zeit признает, что в ФРГ высоко ценят поддержку Москвой германской мирной инициативы, имея в виду запланированную в Берлине на январь международную конференцию по Ливии. Как известно, перед самым Новым годом Владимир Путин и Ангела Меркель, поздравляя друг друга с праздниками, "подчеркнули целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса в этой стране, в том числе при посредничестве Германии и ООН".

Ожидается также, что Путин и Меркель, которые совсем недавно, 9 декабря, встречались в Париже на саммите лидеров "нормандской четверки", продолжат обсуждать пути урегулирования конфликта на Донбассе. Наконец лидеры РФ и ФРГ, по мнению экспертов, несомненно затронут вопрос о перспективах завершения "Северного потока - 2" на фоне санкций Вашингтона, введенных против европейских компаний-подрядчиков проекта.

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