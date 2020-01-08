8 января на берегу Босфора в присутствии президентов России, Турции, Сербии и премьер-министра Болгарии официально дали старт работе газопровода "Турецкий поток". Две нитки мощностью 15,75 млрд кубометров каждая соединили два берега Черного моря. По первой газ поставляется непосредственно в Турцию, вторая предназначена для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки российского газа будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом, заявил Владимир Путин.

"Турецкий поток" - это экспортный трубопровод из России в Турцию протяженностью около 1100 км. Строительство началось у российского побережья в мае 2017 года. В ноябре 2018 года работы по прокладке морского участка были завершены. Еще через год, после окончания строительства приемного терминала на турецком берегу и остальной инфраструктуры, обе ветки "Турецкого потока" заполнили газом. В начале января в Болгарии сообщили, что страна (а также Греция и Северная Македония) получает российский газ через "Турецкий поток".

Всех участников торжественной церемонии запуска новой газовой магистрали Владимир Путин назвал свидетелями важного события не только для двух стран, но также для государств Южной Европы и всего европейского континента. "Поставки российского газа по "Турецкому потоку" будут иметь большое значение не только для экономики Турции и черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южноевропейских стран, будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом", - подчеркнул он.

"Успешная реализация масштабного совместного проекта строительства трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты", - заявил Путин. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению сотрудничества между странами, работа идет своим ходом, взаимодействие развивается.

По первой нитке российский газ поставляется в Турцию, вторая предназначена для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы

"Это во многом уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система", - рассказал Путин. На более чем двухкилометровой глубине проложили более 1800 км труб. "При прокладке "Турецкого потока" применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода, - обратил он внимание на передовые методы работы над проектом. - Строители использовали самую современную технику и оборудование. При этом был установлен мировой рекорд скорости подводного монтажа труб - более 6 километров за одни сутки".

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Сергей Тихонов

Российский лидер поблагодарил всех, кто участвовал в проектировании и строительстве газопровода. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес турецких властей и президента Турции - за своевременную выдачу всех необходимых для строительства разрешений и лицензий, "за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение". Путин выразил уверенность, что в будущем две страны реализуют много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях.

Российско-турецкий опыт совместной работы мог бы стать хорошим примером и остальному миру. Сегодня, по словам Путина, "в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации". "А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры - пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем и будем добиваться новых успехов", - заключил президент России.

Непосредственно перед запуском "Турецкого потока" Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу. Они предпочли беседовать один на один при участии только переводчиков. Члены делегаций ожидали, когда их в случае необходимости пригласят к президентам. В Кремле сообщали, что Путин планировал обсудить с Эрдоганом развитие российско-турецкого сотрудничества и международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии. Пресс-секретарь турецкого президента озвучивал пожелание поговорить об эскалации напряженности между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.

Турция и Россия показывают пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира

Разговор занял у президентов больше полутора часов, и турецкий лидер после этого, выступая на церемонии по случаю пуска газопровода, напомнил о роли Москвы и Анкары не только в мировой экономике, но и в мировой дипломатии. "Мы не хотим, чтобы наш регион становился зоной боевых действий", - заявил Эрдоган. Однако в последние годы он переживает сложное время, особенно обострились отношения между США и Ираном. По словам Эрдогана, его страна активно работает по дипломатическим каналам, чтобы уменьшить напряженность в регионе и принести в него мир. "Мы продолжим переговоры со всеми сторонами, не позволим потопить наш регион в крови. В этом процессе с Российской Федерацией и президентом Путиным мы будем находиться в постоянном диалоге", - заверил Эрдоган.

Тем временем

Президенты России и Сирии провели переговоры в Дамаске

В Стамбул Владимир Путин прибыл из столицы Сирии Дамаска, где накануне встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.

В Дамаск российский лидер прилетел 7 января. Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии, где его встретил Башар Асад. Главы государств заслушали доклады о положении дел в различных регионах страны. Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать: пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности.

Российский президент поблагодарил военных за исполнение своего долга. "Совместные действия позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей. Здесь, в Сирии, вы решаете задачи не только помощи сирийскому народу в освобождении от террористических формирований и банд. Вы защищаете свой родной дом, не допускаете инфильтрации боевиков в Россию и соседние с нами государства", - подчеркнул он.

На встрече с Асадом Путин заявил, что ситуация в Сирии кардинально поменялась благодаря совместным действиям российских и сирийских военных, а вот в регионе в целом, "к сожалению, обостряется". "Но что меня порадовало, когда ехали сейчас по Дамаску: жизнь возрождается", - сказал он. Мы свидетели восстановления сирийской государственности, но проблем еще очень много, продолжил Путин. Многое предстоит сделать с точки зрения восстановления сирийской экономики.

Подготовила Кира Латухина