Путин: РФ и Турция в будущем реализуют еще много совместных проектов

Газопровод "Турецкий поток" является примером взаимодействия Москвы и Анкары на благо народов своих государств, народов Европы и всего мира, уверен президент Владимир Путин.

8 января на берегу Босфора в присутствии президентов России, Турции, Сербии и премьер-министра Болгарии официально был дан старт работе газопровода "Турецкий поток". "Турецкий поток" - это экспортный трубопровод из России в Турцию протяженностью около 1100 километров. Две нитки мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая соединили два берега Черного моря. По первой газ поставляется непосредственно в Турцию, вторая предназначена для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Строительство началось у российского побережья в мае 2017 года. Уже в ноябре следующего года работы по прокладке морского участка (около 930 километров) были завершены.

Еще через год, после окончания строительства приемного терминала на турецком берегу и остальной инфраструктуры, обе ветки "Потока" успешно заполнили газом. В начале января в Болгарии сообщили, что страна, а также Греция и Северная Македония, получают российский газ через "Турецкий поток".

Всех участников прошедшей церемонии российский лидер назвал свидетелями важного события не только для двух стран, но также для государств Южной Европы и всего европейского континента. "Поставки российского газа по "Турецкому потоку" будут иметь большое значение не только для экономики Турции и черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южноевропейских стран, будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом", - указал он.

"Успешная реализация масштабного совместного проекта строительства трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые осязаемые результаты", - заявил Путин. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между странами работа идет своим ходом, взаимодействие поступательно развивается практически во всех сферах.

Экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже на протяжении 30 лет. Сначала для этого использовался Трансбалканский газопровод, затем подключили безтранзитный "Голубой поток". В прошлом году, напомнил глава российского государства, турецким партнерам было поставлено 24 миллиарда кубических метров "голубого топлива".

Теперь газ начал поступать по "Турецкому потоку". "Это во многом уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система", - рассказал президент. На более чем двухкилометровой глубине проложили более 1800 километров труб. "Это сложная, тяжелая работа, между прочим, это высокотехнологичная работа, ведь газопровод пролегает не только на такой огромной глубине, но и в абсолютно враждебной среде", - подчеркнул Владимир Путин.

"При прокладке "Турецкого потока" применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода, - обратил он внимание на передовые методы работы над проектом. - Строители использовали самую современную технику и оборудование. При этом был установлен мировой рекорд скорости подводного монтажа труб - более 6 километров за одни сутки".

Российский лидер поблагодарил всех, кто участвовал в проектировании и строительстве газопровода. "Ваш высокий профессионализм, отличная самоотверженная работа позволили осуществить проект "Турецкий поток" качественно и в срок", - обратился он в первую очередь к инженерам и рабочим.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес турецких властей и президенту Турции - за своевременную выдачу всех необходимых для строительства разрешений и лицензий, "за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальным интересам своей страны".

Путин выразил уверенность, что в будущем две страны реализуют много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях. "Сообща мы можем решать любые, самые сложные амбициозные задачи на благо наших стран, наших народов, на благо наших соседей и партнеров", - заявил глава российского государства.

Российско-турецкий опыт совместной работы мог бы стать хорошим примером и остальному миру. Сегодня, по словам Владимира Путина, в ряде регионов наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации.

"А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры - пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем и будем добиваться новых успехов", - заключил президент России.