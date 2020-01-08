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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Продолжаем отдыхать?

Как прошли праздники в России и мире
Текст: Антон Валагин (Рязань) , Алексей Дуэль, Александр Филимоненко (Владивосток) , Денис Кабанов (Афины)
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8055)
Сюрпризы - вот чего все ждут в Новый год. Но они бывают очень разные. Например, в эти праздничные дни на Грецию обрушились дождь, снег и град, а высота сугробов в отдельных районах достигла небывалых в этой жаркой стране трех метров. Снег и лед спровоцировали перекрытия трасс и многокилометровые пробки на дорогах. Нарушилось паромное сообщение с греческими островами. Так что тех, кто решил на Новый год окунуться в Эгейское море, ждало явное разочарование. Хотя увидеть Грецию под снегом тоже удается далеко не всем.
Греческие пляжи под снегом - как минимум необычно. Но на Новый год каких только чудес не случается. Фото: AP Греческие пляжи под снегом - как минимум необычно. Но на Новый год каких только чудес не случается. Фото: AP
Греческие пляжи под снегом - как минимум необычно. Но на Новый год каких только чудес не случается. Фото: AP

Те же, кто остался отмечать праздники дома, вряд ли об этом пожалели. В Москве в ночь на 1 января на центральных улицах и в городских парках гуляли, по подсчетам мэрии, 2,5 миллиона человек. Добраться до места гуляний и домой помог общественный транспорт - он работал не только круглосуточно, но и был бесплатным для пассажиров. Фестиваль "Путешествие в Рождество", по предварительным оценкам властей, его посетило не менее 20 миллионов человек.

Праздновали ярко: был и фестиваль огня и света, и пиротехническое шоу, и фестиваль еды на открытом воздухе

Официальной столицей празднования Нового года в России в этом году была Рязань. Праздничные мероприятия тут завершились только 7 января. Здесь зажигали ярко: был и фестиваль огня и света, и пиротехническое шоу, и гастрономический фестиваль на открытом воздухе, и фестиваль зимних забав "Рязанский валенок".

Фото: Reuters
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Но не для всех встреча Нового года стала исключительно приятным событием. Излишнее рвение поздравить всех родных и друзей стоило правам на управление машинами почти для 17,5 тысячи водителей. Все они попались инспекторам ГИБДД с 30 декабря по 8 января в состоянии алкогольного опьянения. Кто-то пытался спорить, другие, видимо осознавая всю бесспорность своего состояния, от проверки отказывались.

В Приморье под лед бухты Воевода на острове Русский в канун Рождества провалились около трех десятков машин, на которых местные жители приехали порыбачить. Провал произошел в пяти метрах от берега на глубине 1,5-2 метров. В происшествии никто не пострадал, а часть машин даже смогла выехать на берег самостоятельно.

Машины рыбаков в Приморье сами решили заняться подледной ловлей. Фото: vesti.ru

Любители пиротехники и фейерверков за время праздников спровоцировали более десятка пожаров, во Владивостоке от петарды сгорел даже символ наступившего 2020 года по восточному гороскопу - фигура мыши, установленная на центральной площади.

Итог череде новогодних праздников подвел бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Геннадий Онищенко. Он вновь предложил сократить праздничные выходные, чтобы народ не мучался "бдением перед телевизором", а "безделье становится причиной чревоугодия и злоупотребления алкоголем". Еще два года назад Геннадий Онищенко утверждал, что возвращаться к производительному труду надо не позднее 2 января.

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