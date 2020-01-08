Как прошли праздники в России и мире

Те же, кто остался отмечать праздники дома, вряд ли об этом пожалели. В Москве в ночь на 1 января на центральных улицах и в городских парках гуляли, по подсчетам мэрии, 2,5 миллиона человек. Добраться до места гуляний и домой помог общественный транспорт - он работал не только круглосуточно, но и был бесплатным для пассажиров. Фестиваль "Путешествие в Рождество", по предварительным оценкам властей, его посетило не менее 20 миллионов человек.
Официальной столицей празднования Нового года в России в этом году была Рязань. Праздничные мероприятия тут завершились только 7 января. Здесь зажигали ярко: был и фестиваль огня и света, и пиротехническое шоу, и гастрономический фестиваль на открытом воздухе, и фестиваль зимних забав "Рязанский валенок".
Но не для всех встреча Нового года стала исключительно приятным событием. Излишнее рвение поздравить всех родных и друзей стоило правам на управление машинами почти для 17,5 тысячи водителей. Все они попались инспекторам ГИБДД с 30 декабря по 8 января в состоянии алкогольного опьянения. Кто-то пытался спорить, другие, видимо осознавая всю бесспорность своего состояния, от проверки отказывались.
В Приморье под лед бухты Воевода на острове Русский в канун Рождества провалились около трех десятков машин, на которых местные жители приехали порыбачить. Провал произошел в пяти метрах от берега на глубине 1,5-2 метров. В происшествии никто не пострадал, а часть машин даже смогла выехать на берег самостоятельно.
Любители пиротехники и фейерверков за время праздников спровоцировали более десятка пожаров, во Владивостоке от петарды сгорел даже символ наступившего 2020 года по восточному гороскопу - фигура мыши, установленная на центральной площади.
Итог череде новогодних праздников подвел бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Геннадий Онищенко. Он вновь предложил сократить праздничные выходные, чтобы народ не мучался "бдением перед телевизором", а "безделье становится причиной чревоугодия и злоупотребления алкоголем". Еще два года назад Геннадий Онищенко утверждал, что возвращаться к производительному труду надо не позднее 2 января.