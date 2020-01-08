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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Репетитор на колесах

Студенты организовали бесплатные "уроки грамотности" для пассажиров
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8055)
На улицах Костромы появились автобусы и троллейбусы, пассажирам которых предлагают бесплатно "подтянуть" свои знания по русскому языку. В салонах появились плакаты, на которых в стихотворной форме размещены правила русского языка. Авторами идеи - студенты Костромского госуниверситета.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- У нас на втором курсе появился предмет "Основы проектной деятельности". Мы, будущие учителя русского языка и литературы, замечаем, какие ошибки чаще всего делают люди вокруг нас, и решили в этом направлении поработать, - рассказала "РГ" одна из участниц проекта, студентка Анастасия Меленкова.

В первую очередь студенты обратили внимание на слова, где костромичи чаще всего ставят неправильное ударение, а также на паронимы - слова, близкие по звучанию, но разные по значению, которые люди нередко путают.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Выбрав самые "проблемные" слова, студенты придумали к ним веселые рифмы. Получившиеся выражения они распечатали на небольших плакатах, которые отнесли в городское троллейбусное управление. Там идею обсудили с представителями горадминистрации и управления городского пассажирского транспорта и признали достойной. "В университете нам выделили средства на дизайн и печать плакатов. Когда мы обратились со своей идеей в троллейбусное управление, там нас поддержали и разрешили разместить плакаты во всех троллейбусах, а также в автобусах первого и второго маршрутов", - поделились опытом студенты КГУ. Всего удалось напечатать 30 плакатов, на 16 из них тексты не повторяются.

Сейчас студенты изучают отзывы, поступающие на их идею от пассажиров муниципального транспорта и пользователей соцсетей.

- Когда я ехал в троллейбусе третьего маршрута, то в первую очередь обратил внимание не на сам плакат "Грамотная Кострома", а на чашечку кофе, которая на нем нарисована, - поделился с "РГ" своими впечатлениями школьник Андрей Сметанин. - Плакат правильный: многие люди действительно делают в речи ошибки - например, со словом "кофе" употребляют прилагательные среднего рода, а не мужского. Лично мне читать правила русского языка привычнее в учебнике. Но когда едешь в автобусе или в троллейбусе и видишь на окне плакат со стихами и исправленной ошибкой, то такое правило хорошо запоминается. Значит, идея работает.

В салонах разместили плакаты, на которых в легко запоминающейся стихотворной форме размещены правила русского языка

Многие пассажиры задумку с веселыми правилами в общественном транспорте одобряют, но на будущее просят сделать плакаты чуть меньше по размеру, чтобы они не закрывали вид из окна.

- Если мы увидим, что людям это действительно интересно и нужно, мы хотели бы развить идею, выйти на новый уровень, - рассказали о своих планах авторы проекта.

Не исключено, что в новом году плакатов с правилами русского языка в костромских автобусах станет больше. Если нововведение поддержат владельцы мобильных электронных табло, то по ходу маршрута тексты объявлений можно будет менять. В таком случае пассажиры, находящиеся в салоне, увидят уже не одно, а несколько правил, и эффект от акции будет выше.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома

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