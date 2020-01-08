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08.01.2020 14:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Подмосковье

Текст: Ирина Рыбникова

В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Подмосковье на 145-м километре автодороги "Урал", три человека погибли, еще четыре пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Столкновение двух автомобилей произошло в городском округе Луховицы. Среди пострадавших - двое детей 10 и 12 лет. Отметим, что аналогичная авария и примерно в том же районе - на 139-м километре трассы "Урал" уже была несколько недель назад. Тогда из-за вылетевшего на встречную полосу автомобиля тоже погибли трое и пострадали четверо человек.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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