Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Подмосковье

В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Подмосковье на 145-м километре автодороги "Урал", три человека погибли, еще четыре пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Столкновение двух автомобилей произошло в городском округе Луховицы. Среди пострадавших - двое детей 10 и 12 лет. Отметим, что аналогичная авария и примерно в том же районе - на 139-м километре трассы "Урал" уже была несколько недель назад. Тогда из-за вылетевшего на встречную полосу автомобиля тоже погибли трое и пострадали четверо человек.