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08.01.2020 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве младенец получил ожоги от фена

Текст: Ирина Рыбникова

В детскую городскую больницу №9 имени Сперанского поступил новорожденный с тяжелой и необычной травмой - глубокими ожогами плеча, предплечья и кисти правой руки, нанесенными феном. Как оказалось, ребенок получил ожоги по недосмотру родителей.

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Они с помощью фена успокаивали новорожденного. Известно, что малыши положительно реагируют на так называемый "белый шум" - равномерные фоновые звуки. Это может быть, например, шум дождя или обычный уличный гул. В данном случае родителям пришло в голову использовать работающий фен. Но его положили слишком близко к ребенку, и, когда взрослые отвлеклись, младенец достал рукой до струи горячего воздуха. Нежная детская кожа тут же покрылась страшными волдырями.

Фото: МЧС России
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Хирургического вмешательства избежать не удалось, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Ребенку пришлось делать пересадку кожи. И еще потребуется реабилитация - чтобы восстановить сгибательную функцию кисти.

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