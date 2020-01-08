В июне в столице откроется социальная гостиница для онкобольных детей. В ней бесплатно смогут останавливаться семьи с детьми из регионов, которые приезжают на лечение в московские клиники.

Сейчас на помощь таким семьям приходят благотворительные фонды. Один из них - "Добрый дом". С 2014 года он обеспечивает бесплатным временным жильем в столице тяжелобольных детей, которые получили направление на лечение в онкоцентр имени Блохина, Морозовскую больницу, НПЦ медицинской радиологии и другие клиники. Но больных детей, нуждающихся в жилье, в разы больше. Власти нашли целых два четырехэтажных здания на Нагорной улице, 22, общей площадью 6,6 тысячи "квадратов". Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, оба они переданы фонду "Добрый дом" в безвозмездное пользование на 10 лет под социальную гостиницу. Впереди ремонт, и уже в июне ребята смогут заехать в один из корпусов. Всего в гостинице смогут жить порядка тысячи ребят.