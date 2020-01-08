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08.01.2020 22:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лучше сдать, чем выбросить

В столице открылись пункты приема новогодних елок
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 1(8055)
Праздники закончились и перед большинством москвичей встал вопрос, куда же теперь девать новогоднюю елочку? Чем выкидывать ее на помойку, лучше сдать на переработку. Для этого в столице в рамках акции "Елочный круговорот" открылись 416 пунктов приема елок.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказала "РГ" начальник информационно-аналитического отдела департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Екатерина Кравцова, такая акция проходит в Москве не первый год. Но в этом году пунктов приема елок стало больше. "В декабре на "Активном гражданине" мы провели опрос, в котором приняли участие более 162 тысяч человек. Выяснилось, что всего 12 процентов из них ставят дома живые елки, - рассказала Кравцова. - Чтобы после праздника их было удобнее сдать, к 379 пунктам сбора горожане предложили добавить еще адресов. Сейчас пункты открыты по 2-3 в каждом районе города, в непосредственной близости к жилым кварталам".

Фото: Предоставлены пресс-службой фестиваля Адвент
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К каждому пункту ведут указатели, а сами площадки огорожены и украшены баннерами акции "Елочный круговорот". Там, на их территории, стоит большой контейнер, есть табличка с названием организации, часами работы, жалобной книгой, "горячими телефонами" и прочим. Например, в Беговом районе, на севере столицы, елку можно сдать там же, где ее купили: на Беговой аллее, 3, или на ул. Расковой, 25. В центре открыто около 30 пунктов, в частности, на территории бывшего Тишинского рынка - Тишинской пл., 1; около рынка на ул. Усачева, 12; на Котельнической наб., 1, и в других местах.

По традиции из общего числа пунктов приема 12 точек расположены на особо охраняемых природных территориях Москвы. Здесь не только принимают хвойные деревья, но и сразу их перерабатывают в щепу на специальной установке, напоминающей гигантскую мясорубку. Такие машины стоят, в том числе на территории ТиНАО, в поселке Ульяновского лесопарка, вл. 6, в Битцевском лесопарке. Как напомнили в Мосприроде, чтобы сдать дерево, его нужно очистить от мишуры, новогодних игрушек и упаковки.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Ели уже начали приносить. Например, на северо-востоке с 5 января сдали уже более 400 деревьев. Думаю, что к концу недели, когда начнется рабочая неделя, приносить будут еще активнее, - рассказала Екатерина Кравцова. Все собранные деревья переработают в щепу различного размера. Затем она может превратиться в удобрение, материал для покрытия дорожек или подстилки для животных.

Работать пункты приема еловых деревьев будут по 28 февраля включительно.

Как пояснили "РГ" представители региональных операторов, работающих на северо-востоке и на востоке города, если елку выкинуть на обычную мусорную площадку, в сортировку ее не примут, а на мусорном полигоне нет условий для естественного разложения древесины, поэтому гнить там она будет долго.

Работать пункты приема еловых деревьев будут по 28 февраля включительно

Те, кто бывал зимой в Московском зоопарке, видели в вольерах животных ели. Но просто принести в зоосад дерево из дома не получится. Как пояснили "РГ" в пресс-службе зоосада, у частных лиц нет документов, подтверждающих, что дерево не подвергалось химической обработке.

Напомню, акция "Елочный круговорот" стартовала в 2016 году, в экоцентре "Битцевский лес". В 2017 году в ходе этой акции собрали 565 новогодних деревьев, в 2018-м - 7000 елок, а в 2019-м - более 27 тысяч.

Полный список адресов приема елок в этом году можно найти по ссылке.

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