Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за гололеда

Погода в Москве и области потенциально опасна из-за сильной гололедицы, сообщает Гидрометцентр России. Желтый уровень опасности будет действовать в столичном регионе до 11 часов вечера 9 января.

Практически все новогодние каникулы в Москве и Подмосковье наблюдался неблагоприятный погодный фон. Причиной стали небольшие заморозки после оттепели, превратившие дороги в один большой каток. Впрочем, и дальнейшие прогнозы не слишком благоприятны: 9 и 10 января в столичном регионе ожидается сильный порывистый ветер и налипание мокрого снега.