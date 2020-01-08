Денежный "подарок" обернулся для сахалинки уголовным делом

Жительница Южно-Сахалинска воспользовалась невнимательностью мужчины, который пытался пополнить свой счет через банкомат, и незаконно присвоила 95 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области. Но после обращения потерпевшего в полицию личность похитительницы установили, просмотрев записи с камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что мужчина положил в купюроприемник банкомата сто тысяч рублей, но машина приняла в обработку не всю сумму, вернув одну из купюр как помятую. Не завершив операцию, пользователь ушел, взяв лишь "забракованную" купюру. Его ошибку "исправила" стоявшая следующей в очереди женщина: она нажала кнопку отмены и забрала возвращенные машиной 95 тысяч рублей.

В ближайшем ювелирном магазине южносахалинка купила золотое украшение, а оставшуюся сумму хранила у себя. При задержании женщины деньги изъяли и вернут законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам кражи, причинившей значительный ущерб гражданину. С подозреваемой взята подписка о невыезде.