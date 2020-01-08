Дмитрий Тарасов отправится на сбор с "Рубином"

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов отправится на сбор с казанским "Рубином", который не так давно возглавил Леонид Слуцкий.

32-летний футболист после завершения прошлого сезона покинул "Локомотив" после окончания контракта. Долгое время ходили разговоры о том, где же он продолжит карьеру, однако осенью новости пропали. И вот теперь стало известно, что Тарасов может стать новичком "Рубина".

Как сообщает Metaratings, бывший футболист "Локомотива" отправится с "Рубином" на первый тренировочный сбор, после чего тренерский штаб примет решение, останется ли Тарасов в команде.

Осенью стало известно, что полузащитник "Локо" поддерживает форму, тренируясь с московским "Динамо". Сам же Тарасов заявлял, что не намерен завершать карьеру .

В составе "Локомотива" этот полузащитник выступал 9 лет и провел 188 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами.