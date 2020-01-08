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08.01.2020 13:15
Рубрика: Общество
Проект: Наука

На грант Минобрнауки откроют лабораторию сна для лечения инсультов

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
На два саратовских проекта по здравоохранению - онкологический диспансер и сомнологическую лабораторию - будут выделены деньги из федерального бюджета.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На средства в виде гранта, который представило Министерство науки и высшего образования РФ, будет создана уникальная лаборатория для исследования фундаментальных механизмов сна и создания прорывных технологий нейрореабилитации.

Фото: iStock
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В ходе исследований, которые проведут вместе с учеными из Германии и США, будет изучаться физиология "умного сна", феномен очищения тканей мозга от токсинов во время сна, а также разрабатываться методы реабилитации за счет повышения восстановительных свойств спящего мозга.

Как сообщил "Российской газете" ректор Саратовского госуниверситета Алексей Чумаченко, планируется также создать специальное оборудование - смарт-устройство, с помощью которого медики могли бы управлять такими процессами.

В проекте принимают участие ученые - специалисты в сфере нейрофизиологии, анатомии, нейрокардиологии, биофизики, оптики и математического моделирования.

Предлагаемые методики могут стать развитием существующих реабилитационных методов для больных, например, перенесших инсульт, рассказали в Саратовском государственном медицинском университете.

"Таким людям трудно вновь начать двигаться, а с помощью коррекции сна и специальных методов стимулирования, используя компьютерные технологии, мы сможем помочь им вернуть утраченные навыки", - говорит доктор медицинских наук Антон Киселев.

Фото: iStock
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По словам медиков, такие методы нейрореабилитации могут оказаться востребованы при различных заболеваниях, не только инсультах, но и ишемических нарушениях кровообращения, травмах новорожденных, когнитивных расстройствах, болезни Альцгеймера.

Как рассказал Антон Киселев, в Саратовском медицинском университете уже не первый год работают в этом направлении, реализуется ряд проектов. В частности, совместно с китайскими учеными проводятся исследования по реабилитационной неврологии, связанные с восстановлением нарушения когнитивных функций при деменции.

"Главная задача - возвращение пациентов, которые перенесли инсульты, когнитивные расстройства, другие заболевания, к активной жизни, может быть даже к работе", - отметил ученый.

Тем временем

В Саратове также построят "Областной клинический онкологический диспансер" на 200 мест. Здесь запланированы места для дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии. Также будет открыта поликлиника на 300 посещений в смену.

Деньги на это в виде субсидий выделят из федерального бюджета в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения". Документ об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Есть там и проекты по другим регионам, которые начнут или завершат реализовывать в ближайшие три года. На них в целом планируют выделить более 95 миллиардов рублей.

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