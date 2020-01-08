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08.01.2020 11:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новокузнецке возле мусорного бака нашли тело младенца

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Новокузнецке полицейские разыскивают мать новорожденной девочки, тело которой было обнаружено в одном из дворов Заводского района.

Малышку, уже не подававшую признаков жизни, поздно вечером 5 января жительница многоквартирного дома на улице Тореза заметила в сугробе рядом с мусорным баком. Женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов, на место прибыла следственно-оперативная группа.

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- Видимых признаков насильственной смерти на теле младенца не оказалось. Полицейские вместе с представителями следственных органов проводят подворовые обходы и опросы местных жителей, чтобы найти возможных очевидцев произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Ко всем, у кого есть хоть какая-то информация, представляющая интерес для следствия, просьба звонить по телефону "02" (или "102" - с мобильного). Конфиденциальность гарантируется.

Назначенная следователем судебно-медицинская экспертиза должна установить причину и время смерти младенца. Кроме того, сейчас в Новокузнецке устанавливают личности всех женщин, которые состояли на учете у врача на поздних сроках беременности, но не имеют в настоящее время ни ее признаков, ни новорожденных детей, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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