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08.01.2020 09:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирской области загорелся крупный торговый комплекс

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Больше сотни человек задействовано на тушении пожара на территории торгового комплекса в центре Искитима Новосибирской области.

Фото: МЧС России
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Как рассказал "РГ" представитель регионального ГУ МЧС Артем Щербаков, пожар был локализован еще в 9.05 по местному времени, однако полностью справиться с огнем до сих пор не удалось.

Сообщение о крупном возгорании в ТК"Центральный" на улице Вокзальная, 2 поступило ранним утром. Уже через две минуты первые пожарные расчеты были на месте. Работе препятствовало плотное задымление на втором, мансардном этаже. Сейчас на ликвидации огня заняты 113 человек и 32 единицы техники, 88 человек - личный состав ГУ МЧС по Новосибирской области.

В первые минуты после возникновения огня из здания самостоятельно эвакуировались тридцать человек. По оперативным данным, пострадавших нет. Угроза распространения огня на соседние здания отсутствует.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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