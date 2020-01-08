В Новосибирской области загорелся крупный торговый комплекс

Больше сотни человек задействовано на тушении пожара на территории торгового комплекса в центре Искитима Новосибирской области.

Как рассказал "РГ" представитель регионального ГУ МЧС Артем Щербаков, пожар был локализован еще в 9.05 по местному времени, однако полностью справиться с огнем до сих пор не удалось.

Сообщение о крупном возгорании в ТК"Центральный" на улице Вокзальная, 2 поступило ранним утром. Уже через две минуты первые пожарные расчеты были на месте. Работе препятствовало плотное задымление на втором, мансардном этаже. Сейчас на ликвидации огня заняты 113 человек и 32 единицы техники, 88 человек - личный состав ГУ МЧС по Новосибирской области.

В первые минуты после возникновения огня из здания самостоятельно эвакуировались тридцать человек. По оперативным данным, пострадавших нет. Угроза распространения огня на соседние здания отсутствует.