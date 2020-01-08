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08.01.2020 12:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ладожском озере появились "ледяные блюдца"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

На южных берегах Ладожского озера местные жители и туристы смогли наблюдать появление "ледяных блюдец" на поверхности воды.

Фото: iStock
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Фото интересного природного явления выложил в социальных сетях петербургский блогер, кандидат биологических наук Павел Глазков. Он уточнил, что прибыл на Ладогу, чтобы понаблюдать за нерестом налима, но рыбы так и не встретил, зато увидел "ледяные блюдца".

Стоит отметить, что осенью в парке Рускеала в Карелии наблюдалось похожее явление, правда, тогда пласты были меньше. Туристы назвали плавающие льдинки "ледяными блинчиками".

Такую форму лед приобретает когда температура воздуха у водоемов постоянно пересекает нулевую отметку. Вода на поверхности начинает замерзать, из-за высокой температуры воздуха это происходит очень медленно, в какой-то момент на поверхности формируется вязкая субстанция, немного напоминающая тесто. Ледяной корки не образуется, а застывают отдельные фрагменты. А волны придают "блинчикам" и "блюдцам" округлую форму.

Справка "РГ"

Ладожское озеро находится на территории Ленинградской области и Республики Карелия. Является вторым по величине озером России (после Байкала).

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