В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре". Оба пешехода погибли.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15-летний подросток скончался на месте. 16-летнюю девушку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, врачи боролись за ее жизнь, но спасти пострадавшую не удалось.

В полиции отмечают, что водитель задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Сейчас выясняется, был ли водитель трезв. Очевидцы в социальных сетях отмечают, что на дороге в это время было много машин, а скорость Kia Rio была значительно выше, чем у остальных транспортных средств, двигавшихся по проспекту.