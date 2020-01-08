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08.01.2020 19:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге скончался народный художник РСФСР Март Китаев

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Юрий Белинский/ТАСС Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Фото: Юрий Белинский/ТАСС

В Петербурге на 95-м году жизни умер главный художник Театра юного зрителя имени Брянцева Март Китаев. До юбилея он не дожил чуть больше двух месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз театральных деятелей России.

Март Китаев пришел в Петербургский театр юного зрителя в 1990 году. Под руководством художника были созданы декорации к спектаклю "Три сестры", который увидел свет в 2003 году. За эту работу Китаев получил "Золотой софит" в номинации "Лучшая работа художника".

Свою карьеру Март Китаев начал еще в Латвийской ССР. Работал в драматическом театре города Елгавы, затем перебрался в Ригу, где трудился главным художником в местном ТЮЗе. В 1974-м переехал в Ленинград, где стал главным художником драматического театра имени Пушкина - так тогда назывался Александринский театр.

Всего за годы творческой деятельности Китаев оформил свыше трех сотен постановок.

Общество Утраты Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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