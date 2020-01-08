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08.01.2020,  
22:15
Текст:  Руслан Мельников

Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

В интернете появились снимки, на которых запечатлен результат ракетной атаки Ирана на американскую базу в Ираке.
Фото: YouTube
Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США

Снимки, сделанные со спутника, разместил в Twitter телеканал CNN. Они наглядно демонстрируют ущерб, нанесенный военной базе.

Также снимки подвергшейся атаке базы публикует в Twitter Bloomberg.

"Фото: Новые изображения показывают иракскую военную базу после ракетного удара Ирана", - говорится в пояснении к снимкам.

Судя по кадрам, на территорию базы попали несколько ракет. На одном из снимков обозначены минимум пять воронок от достаточно мощных взрывов.

Ранее сообщалось о ракетных ударах Ирана по американской базе Айн-аль-Асад и аэропорту Эрбиля.

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Фото: Alex Beltyukov / russianplanes.net / wikimedia.org
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