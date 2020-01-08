Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

CNN has obtained satellite images from Planet Labs, Inc. that appear to show damage from Iranian missile strikes at an air base in Iraq housing US troops https://t.co/6RnCmoTyTq pic.twitter.com/rspLOq7hAM— CNN International (@cnni) 8 января 2020 г.
Снимки, сделанные со спутника, разместил в Twitter телеканал CNN. Они наглядно демонстрируют ущерб, нанесенный военной базе.
Также снимки подвергшейся атаке базы публикует в Twitter Bloomberg.
"Фото: Новые изображения показывают иракскую военную базу после ракетного удара Ирана", - говорится в пояснении к снимкам.
Судя по кадрам, на территорию базы попали несколько ракет. На одном из снимков обозначены минимум пять воронок от достаточно мощных взрывов.
Ранее сообщалось о ракетных ударах Ирана по американской базе Айн-аль-Асад и аэропорту Эрбиля.
PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc— Bloomberg (@business) 8 января 2020 г.