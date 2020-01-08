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08.01.2020 12:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы популярные портовые города РФ для летних поездок в 2020 году

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Севастополь, Туапсе, Санкт-Петербург, Таганрог и Калининград вошли в пятерку популярных портовых городов для летних путешествий в 2020 году.

Фото: Илья Изотов/РГ
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По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, туристы бронируют отдых в портовых городах этим летом на период от 7 до 13 ночей и планируют потратить на проживание от 1,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки.

Дешевле всего отдохнуть летом в Калининграде, дороже - в Севастополе. Средняя стоимость отдыха в Туапсе - там туристы планируют отдохнуть летом около двух недель.

Средняя трата семьи на проживание в сутки в Севастополе составила 2948,3 рубля, а среднее число забронированных ночей - 9,9, в Санкт-Петербурге - 2629,4 рубля и 7 ночей, в Туапсе - 2223,2 рубля и 13 ночей, в Таганроге - 1721 рубль и 9,5 ночи, а в Калининграде - 1,1 тысячи рублей и 10 ночей.

Список составлен на основе данных брони (оплаченных заявок) отелей, квартир и домов туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.

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