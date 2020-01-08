"Ростов" опроверг слухи о расставании с Сигурдссоном из-за алкоголя

Футбольный клуб "Ростов" опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что решение о расставании с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном было принято из-за проблем футболиста с алкоголем.

"Ростов" на своем официальном сайте опубликовал официальное заявление о расставании с Сигурдссоном.

Ранее в ряде СМИ было сообщено, что футболист испытывал серьезные проблемы с употреблением алкоголя и якобы из-за этого даже пропускал тренировки.

"Сведения о якобы "серьезных проблемах с алкоголем" у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в "Ростове" Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку", - говорится в заявлении клуба.

Причиной расторжения контракта стало желание самого футболиста. Руководство ростовчан пошло ему навстречу и 1 января Сигурдссон стал свободным агентом.

Всего за ростовский клуб 33-летний исландец провел 53 матча с 2018 года.