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08.01.2020 17:47
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Ростов" опроверг слухи о расставании с Сигурдссоном из-за алкоголя

Текст: Максим Домчев

Футбольный клуб "Ростов" опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что решение о расставании с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном было принято из-за проблем футболиста с алкоголем.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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"Ростов" на своем официальном сайте опубликовал официальное заявление о расставании с Сигурдссоном.

Ранее в ряде СМИ было сообщено, что футболист испытывал серьезные проблемы с употреблением алкоголя и якобы из-за этого даже пропускал тренировки.

"Сведения о якобы "серьезных проблемах с алкоголем" у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в "Ростове" Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку", - говорится в заявлении клуба.

Причиной расторжения контракта стало желание самого футболиста. Руководство ростовчан пошло ему навстречу и 1 января Сигурдссон стал свободным агентом.

Всего за ростовский клуб 33-летний исландец провел 53 матча с 2018 года.

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