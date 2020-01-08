Аналитики выяснили, кто боится потерять работу в новом году

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter выяснили, люди каких профессий боятся увольнений и обоснованы ли эти страхи планами работодателей. Самым тревожным регионом в списке оказался УрФО. Меньше всего о потере работы переживают жители ДФО и СЗФО.

Исследование построено на "индексе самочувствия соискателей". Он складывается из удовлетворенности работников некоторыми параметрами: стабильностью на работе, сложностями поиска новой, возможностями выйти на должность с меньшей зарплатой и так далее.

Последние "замеры" показали, что боятся потерять работу 26 процентов опрошенных - и это, по словам экспертов, нормальный показатель. Больше всего по этому поводу переживают сотрудники сферы безопасности (в первую очередь, охранники), сферы управления персоналом, сотрудники банков и инвестиционных компаний. Меньше всего подвержены страху увольнения работники науки и образования, специалисты добывающих сырьевых компаний, консультанты и госслужащие.

Страхи могут не соответствовать реальным рискам. Так, собираются сократить штат только 2,8 процента работодателей, 43,7 процента хотят его увеличить.

Легче всего устроиться специалистам по продажам, ИТ-специалистам и представителям рабочих специальностей. Они у работодателей в дефиците. Сложности с поиском работы отмечают люди, работающие в сфере добычи сырья, топ-менеджеры и представители сферы искусства, развлечений и масс-медиа.