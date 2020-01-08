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08.01.2020 10:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В какие бассейны не попасть без справки от врача

Текст: Елена Мационг, Анна Скрипка, Ольга Штейн, Ирина Штерман
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Корреспонденты "Российской газеты" в новогодние праздники отправились в рейд по бассейнам. В конце прошлого года Роспотребнадзор разъяснил, что в абсолютном большинстве случаев администрации бассейнов не имеют права требовать справки от взрослых посетителей.

Фото: РИА Новости
Кого бы вы не пустили в бассейн

Ведомство даже в суде доказало администрации одного из бассейнов, что взрослый человек (от 12 лет и старше) не обязан предоставлять справку о здоровье. Верховный суд подтвердил решение судов, вставших на сторону потребителя.

Мнения читателей разделились на категоричные "за" и "против". "Как так, в бассейне за день бывают сотни людей, особенно в праздники, и с отменой медицинских справок, они станут рассадниками заразы", - говорят одни. "Но ведь в бассейнах при отелях, в фитнес-центрах, загородных клубах и многочисленных термах заключения от врача никто никогда и не требовал. А при желании, купить можно любую справку", - парируют другие.

Как все-таки быть? Остались ли еще места, где продолжают требовать врачебное заключение или справки уже окончательно превратились в рудимент. Вот что выяснили корреспонденты "РГ".

На Среднем Урале единого понимания санитарных норм для посещения бассейнов, как оказалось, нет. В большинство спортивных учреждений взрослых пускают без справок, ссылаясь на действующие СанПиНы. "Каждые четыре часа делаем лабораторный анализ воды, еще у нас есть робот-пылесос, который по ночам чистит бассейн под водой", - пояснили в одном из спорткомплексов Екатеринбурга.

А вот в бассейне "Дворец молодежи" справки требуют до сих пор: от терапевта и дерматолога. Пройти специалистов можно на месте, стоимость услуги -100 рублей, заключение действительно в течение трех месяцев.

Никто, правда, не поручится, что за эти три месяца человек ничем не заразится. Впрочем, многие из посетителей считают, что справки все же нужны: лучше перестраховаться, чем потом бегать по врачам.

В спортивно-оздоровительных комплексах Иркутска тоже по-прежнему требуют медицинские заключения. "Никаких распоряжений об отмене справок нам не поступало!" - отрезала администратор "Изумруда".

Фото: iStock
Роспотребнадзор пояснил, в каких случаях не нужна медсправка в бассейн

Аналогичная картина в ВСК "Солнечный" - здесь тоже справка строго обязательна. А в оздоровительном центре Шелехова каждого посетителя перед погружением в бассейн осматривает штатный врач. Услуга платная - к стоимости сеанса придется доплатить 200 рублей.

Во время новогодних каникул не удалось корреспонденту "РГ" поплавать в бассейне дворца спорта и в подмосковном Пушкино. "У нас нет медика, который бы осматривал посетителей. Нужна лицензия. Если вы хотите, чтобы здесь грязь была - пожалуйста!" - отрезал администратор.

Пока споры вокруг справок в бассейны не утихают, аквапарки во всем мире и Белгородской области в частности работают даже без намека на подобные требования.

Так что в какой бассейн идти - со справками или без них - решать самим посетителям. Выбор у них есть.

Мнение специалиста

Тамара Бардаева, врач-эпидемиолог:

- В водной среде могут жить многие вирусы и бактерии, опасные для человека. И посещая бассейн, можно заразиться чем угодно - от вируса папилломы до гепатита А. Отмена медицинских справок, безусловно, увеличивает риск инфицирования.

Бороться с распространением инфекций в бассейнах дополнительным хлорированием воды бессмысленно - микроорганизмы быстро мутируют, приспосабливаясь к новым условиям. Единственный эффективный метод - постоянный контроль качества воды, регулярные пробы. Плюс осмотр врачом посетителей бассейна перед погружением в воду. Разумеется, кишечную инфекцию таким образом не выявить, однако микоз или чесотку опытный врач-дерматолог видит невооруженным глазом.

Вместе с тем я далека от мысли, что из-за отмены справок бассейны станут "рассадниками заразы". Требования к качеству воды в бассейнах достаточно жесткие, и насколько я знаю, никаких изменений в этом плане не предвидится.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты"

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