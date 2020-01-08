Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ не летать над Ираном и Ираком

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям из России не совершать полеты над Ираком и Ираном, а также над Оманским и Персидским заливами.
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Это связано с рисками для безопасности международных авиаперелетов гражданских судов, сообщили в Росавиации.
В том числе ведомство не рекомендует совершать транзитные полеты над указанными местностями.
Авиаперевозчики уже начали реагировать на рекомендацию ведомства. Так, авиакомпания "Уральские авиалинии" изменит маршруты рейсов, которые проходят над территорией Ирана, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.