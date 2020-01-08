Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке птичьего гриппа в Польше

Накануне Нового года, 30 декабря в Польше на ферме в Люблинском воеводстве началась вспышка птичьего гриппа, из-за которой забили всех живущих на ферме индеек - 12089 птиц. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на Главного санитарного инспектората Польши.

На 7 января была предоставлена информация о вспышках на еще пяти фермах в Люблинском воеводстве, где содержится более 90 тысяч птиц, и в Великопольском воеводстве на ферме, где живет более 36 тысяч кур-несушек.

А всего существуют риски для 350 тысяч птиц в радиусе трех километров от ферм, охваченных вспышкой.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует россиянам соблюдать меры профилактики птичьего гриппа при посещении Польши, избегать контактов на рынках и в местах массового скопления птицы. Не приобретать мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли. Есть продукты из домашней птицы только после тепловой обработки.