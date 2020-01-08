Российская фигуристка получила травмы на репетиции открытия юношеских ОИ

35-летняя фигуристка из России пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр.

Инцидент произошел в Лозанне на ледовой арене. 35-летняя фигуристка из России упала с пятиметровой высоты во время репетиции церемонии открытия стартующих 9 января юношеских Олимпийских игр.

По информации издания SRF, у нее диагностированы серьезные травмы. Россиянка была госпитализирована и находится в больнице.

Организаторы выразили свое сожаление из-за инцидента и пожелали получившей повреждения россиянке скорейшего выздоровления.

Церемония открытия Игр пройдет в четверг. Зимние юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января. В них примет участие 1880 спортсменов из 70 стран.