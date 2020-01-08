Новости

Украинские специалисты отправятся к месту крушения авиалайнера в Иране 18:32
Производитель Ravon выпустит конкурента Lada 18:32
Президенты РФ и Турции призвали прекратить все боевые действия в Ливии 18:27
Япония приостановила работу посольства в Ираке 18:23
МИД РФ: Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии объявить перемирие 18:06
Лукашенко присудил премии деятелям культуры и искусства 18:05
Москвичи несут цветы к украинскому посольству 17:59
"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории 17:57
"Ростов" опроверг слухи о расставании с Сигурдссоном из-за алкоголя 17:47
Миссия ООН: Удары по базам в Ираке нарушают его суверенитет и ведут к эскалации 17:45
Видео: из "Мандалорца" сделали спагетти-вестерн 17:42
Посольство Украины в Иране изменило сообщение о причинах авиакатастрофы 17:25
Заслуженный пилот : Cледователи изучат возможное столкновение Boeing с дроном 17:25
Песков заявил об отсутствии связи визита Меркель с гибелью Сулеймани 17:16
США выводят войска из Сирии и передислоцируют их в Ирак 17:10
Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США 17:07
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии 17:06
Mercedes и Geely создали новый-старый автомобильный бренд 17:03
Иран не будет передавать "черные ящики" производителю самолета в США 17:02
Skoda показала альтернативу кроссоверу Kamiq 16:59
Эрдоган: Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня 16:49
Министр энергетики ОАЭ: Войны США и Ирана не будет 16:26
"Одесский пароход" показал более высокие рейтинги, чем концерт Пугачевой 16:20
В Британии готовятся выпустить марки, посвященные компьютерным играм 16:09
Минск и ЕС подпишут соглашение об упрощении визового режима 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
08.01.2020 17:35
Рубрика: Экономика

Клиентам МФО ограничат размер платежей

Текст: Роман Маркелов
Максимальный размер выплат, которые микрофинансовые организации (МФО) смогут требовать с заемщиков, с 1 января 2020 года сокращается до полуторакратного размера займа. Это последнее послабление, предусмотренное масштабными законодательными изменениями, которые ужесточили регулирование рынка и снизили долговую нагрузку на клиентов МФО.
Фото: Андрей Махонин/ТАСС Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

За 2019 год последовательно сократился максимальный размер выплат, которые МФО могут потребовать с должника (с трехкратного размера займа до теперь полуторного), а ежедневная ставка с июля 2019 года не может превышать 1%, хотя еще недавно была выше 2%. Кроме того, МФО теперь запрещено кредитовать клиентов под залог жилья.

Финомбудсмен озвучил ставки взносов для микрофинансовых организаций

Итогом изменений стало сокращение количества МФО (1843 зарегистрированные организации по состоянию на начало ноября, на 8% меньше, чем в начале года), но одновременно на 25% выросло число заемщиков. Портфель микрозаймов увеличился в 2019 году на 23%, до 201 миллиарда рублей, сообщал в ноябре зам­пред Банка России Владимир Чистюхин. По его словам, МФО также стали уходить из сегмента PDL (Pay Day Loans, займы "до зарплаты", с которыми борется Банк России, - до 30 дней и 30 тысяч рублей), выдавать больше среднесрочных займов и переходить в онлайн.

Кроме того, Госдума уже весной может рассмотреть поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточат ответственность за нелегальную выдачу всех видов кредитов, включая и микрозаймы.

Экономика Финансы Долги и кредиты Вступают в силу в январе 2020 года

Главное сегодня

Крушение украинского Boeing в Иране
США выводят войска из Сирии и передислоцируют их в Ирак
В Совфеде оценили заявление о зависимости внешней политики Латвии от США
Иран не будет передавать "черные ящики" производителю самолета в США
Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США