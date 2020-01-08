С нового года в 19 регионах вводится налоговый режим для самозанятых

С 1 января 2020 года в 19 российских регионах России вводится специальный налоговый режим для самозанятых. До этого он действовал в качестве эксперимента только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. С 1 июля 2020 года налог для самозанятых предполагается распространить на всю страну. Он позволит россиянами, которые оказывают платные услуги без использования наемного труда, легально работать, отчисляя в бюджет от 4 до 6 процентов своего дохода.

Новый режим налогообложения направлен на вывод из "тени" нелегальных предпринимателей, но, по мнению вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой, вряд ли он сам по себе станет мощным стимулом для легализации "теневых" предпринимателей.

- Ведь трудовой стаж им не идет, пенсионных накоплений нет, но нужно будет платить налог за разрешение заниматься предпринимательской деятельностью. Это новые вызовы, но и новые возможности. И все зависит от того, насколько люди будут готовы входить в эти реалии, - говорит Елена Дыбова.

В среде "теневого" бизнеса Ростовской области тоже сформировалось неоднозначное отношение к легализации через налоговый режим для самозанятых. Противоречивую картину выявила попытка властей и бизнеса изучить в Азове так называемую "гаражную" экономику.

- В некоторых азовских гаражных кооперативах для хранения автомобилей используется лишь 1,5 процента гаражей. Все остальное - это бизнес: магазины, кафе, типографии, ритуальная атрибутика, мастерские по изготовлению запчастей, мебели, лодок... В одном из кооперативов на 35 собственников приходилось 180 гаражей, то есть люди изначально обзаводились гаражами под бизнес. Мы попытались начать с ними диалог. Некоторые предприниматели согласны легализоваться, причем, по тем же мотивам, что и крупный бизнес. Это бизнесмены из 90-х, они достигли определенного возраста, у них есть дети, есть семейный бизнес и сейчас они задумываются о том, как закрепить его статус, как развивать и как передавать его по наследству. Ведь формально-то бизнеса как такового нет, есть только гараж. Но большинство нелегалов все же не хотят общаться с государством и выполнять необходимые отраслевые нормативы. Деньги на развитие они занимают у родственников и друзей или оформляют потребительские кредиты. При этом совершенно спокойно относятся к своему положению "в тени" и ничуть не переживают о том, что пользуются инфраструктурой по заниженным тарифам. На вопросы о легализации они задают свой вопрос: "А зачем нам этот надо?", - рассказывает председатель комитета по малому и среднему предпринимательству ТПП Ростовский области Игорь Симаков.

По мнению налоговиков, смысл регистрироваться в качестве самозанятых у предпринимателей-нелегалов все же имеется, поскольку налоговая нагрузка окажется минимальной, а так нелюбимое ими общение с государством тоже будет сведено к минимуму.

- Речь идет о регистрации по упрощенной системе. И не нужно будет ходить в налоговую инспекцию, предоставлять отчетность и декларацию. В дальнейшем, возможно, будут вноситься определенные изменения и поправки, поскольку есть некоторые риски. Ведь если на этот режим перейдут другие предприниматели, бюджет может понести потери, - поясняет начальник отдела налогообложения юридических лиц регионального управления ФНС Сергей Бакулин.

Как показывает опыт Татарстана - одного из четырех регионов, в которых уже действует специальный налоговый режим для самозанятых - предприниматели-"теневики" легализуются неохотно. По словам зампредседателя ТПП Республики Татарстан Сергея Карпухина, который принял участие в ростовском форуме, представители нелегального бизнеса опасаются, что заявив о себе они привлекут внимание проверяющих инстанций. Кроме того, предпринимателей смущает неурегулированность статуса самозанятого. А, например, пенсионеры остерегаются регистрироваться в этом качестве и заявлять о своем приработке, чтобы не потерять в пенсионных выплатах. Зато работодатели уже начинают ради экономии применять отношения с самозанятыми вместо трудовых отношений.

При этом 17 процентов зарегистрировавшихся самозанятых в Татарстане, оказались бывшими легальными предпринимателями, которые ушли из ИП на более щадящий режим, освобождающий их от обязанности платить страховые взносы. А 10 процентов зарегистрированных - это жители других регионов, которые также предпочли воспользоваться преференциями, предоставляемыми самозанятым в Татарстане. В целом же ведут предпринимательскую деятельность и платят налоги примерно треть обладателей статуса самозанятых в республике.

- Зачем нужно легализовываться? Как это банально ни звучит - для того, чтобы спать спокойно. Приведу конкретный пример. Семья моей двоюродной сестры осенью и зимой вяжет венки, чтобы продавать их весной на кладбище. Соседи узнали об этом и начали возмущаться. Мол, из-за ваших венков в доме повысилась смертность, и лифты стали плохо работать, потому что вы часто возите материалы. Соседи сообщили участковому о незаконной предпринимательской деятельности. Тот пришел, потрепал нервы, но поймать за руку на продаже венков не смог. Но и соседи не успокоились и написали жалобу в налоговую инспекцию. Сестру вызвали для беседы, и та призналась, что продавала венки. Ей доначислили налог от предполагаемого дохода. В итоге сестра решила обзавестись бумажкой, которая защитила бы ее и от соседей, и от налоговиков. Этой бумажкой стало свидетельство о регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход, то есть в качестве самозанятого, - рассказывает Сергей Карпухин.

Между тем ростовские предприниматели пока только присматриваются к новому режиму налогообложения, взвешивают "за" и "против" и пытаются найти преимущества статуса самозанятых.

- Я являюсь ИП с 18 лет. Сейчас мне 37. И у меня такое чувство, что 19 лет я плачу налоги ради идеи, а другие спокойно работают и хорошо себя чувствуют, не регистрируясь. Недавно разговаривала с девушкой, у которой есть большой бизнес, но она работает "в тени". Ее не трогают, и она не беспокоится. Как таких привлечь в самозанятые? Только если конкретно и системно обозначить все те преференции, которые они получат. Иначе ничего не выйдет. Но если эти преференции будут действительно интересны, то и я тоже подумаю о том, чтобы из ИП перейти в самозанятые, - признается ростовчанка Елена.

Смысл регистрироваться все же имеется, поскольку налоговая нагрузка окажется минимальной

В промышленно развитой Волгоградской области идею самозанятости восприняли с энтузиазмом. Правда, в комитет экономической политики региона сейчас приходит много вопросов от простых предпринимателей, которые хотели бы перейти на новый режим работы, но опасаются перемен. Им объясняют, что волноваться не о чем - они по-прежнему смогут получать все государственные социальные гарантии, предусмотренные для добросовестных налогоплательщиков, включая отсчет трудового стража и медицинскую помощь В числе доступных механизмов остается возможность льготного кредитования; гарантийная, имущественная, экспертная и образовательная поддержка, возможность использования ресурсов "Бизнес-навигатора" и так далее.

Как вам это?

Юлия Гричаниченко, индивидуальный предприниматель из Волгоградской области:

- Я работаю репетитором английского и немецкого языков, но сейчас сижу с маленьким ребенком дома, и веду всего несколько часов в неделю. - Я принципиально работаю только "в белую", не хочу к старости остаться без пенсии. Но сейчас доходы небольшие, они едва покрывают обязательные отчисления. А со следующего года ИП еще нужно покупать кассовые аппараты, и все это очень сложно для меня. А вот самозанятость - идеальный вариант. Минимум бюрократии и бухгалтерских сложностей. Именно то, что мне нужно.

Флюр Асадуллин, уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Башкортостан:

- В принципе, предпринимательское сообщество Башкортостана готово к введению налога на самозанятость. К нам в аппарат уже поступают обращения от тех, кто хочет зарегистрироваться. Скажу сразу - сделать это можно на сайте Федеральной налоговой службы. Часть предпринимателей рады и ждут этого, особенно те, кто оказывает услуги для юридических лиц. До введения налога на самозанятость у них возникали определенные проблемы. А именно: они не могли выдавать чеки за оказанные услуги, соответственно, юридические лица не имели возможности списывать понесенные расходы на себестоимость. Сейчас ситуация изменится. Однако есть и другая категория предпринимателей, у которой введение налога вызывает обеспокоенность тем, что их сотрудники начнут уходить от них, становиться самозанятыми и создавать конкуренцию: открывать, к примеру, свои салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг.

Виктор Большаков, руководитель УФНС России по Нижегородской области:

- Человеку, желающему зарегистрироваться в качестве самозанятого на территории региона, достаточно просто скачать приложение в App Store или Google Play, зарегистрироваться, загрузить туда фотографию паспорта, сделать селфи, потратить максимум полчаса на настройку. Новый налоговый режим призван упростить жизнь налогоплательщиков. Для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, налоговая ставка составит 4 процента, юридическим - 6 процентов.

Сергей Шевченко, мастер по бытовому ремонту, Воронеж:

- Не вижу смысла "светиться". Во-первых, стоит заявить о себе, начнутся бесконечные проверки - приходится ремонтировать и газовое, и электрическое оборудование и, хотя необходимые допуски и лицензии у меня есть, нет уверенности, что МЧС, Горгаз и другие контролирующие службы не придумают чего-нибудь новенького. Во-вторых, до сих пор говорили о 4 процентах, теперь о 4-6. Что будет дальше - неизвестно, но эта тенденция мне не нравится.

Подготовили Александр Гавриленко, Ольга Горюнова, Виктор Девицин, Антон Валагин

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"