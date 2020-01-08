Samsung показала виртуальную клавиатуру, работающую с селфи-камерой

На выставке CES 2020 Samsung показала новинку - виртуальную клавиатуру SelfieType, работающую в паре со фронтальной камерой смартфона. Технология использует искусственный интеллект, который анализирует движения пальцев.

Клавиатура работает на любой плоской поверхности: пользователю нужно лишь расположить перед собой смартфон так, чтобы его руки попадали в зону видимости селфи-камеры.

SelfieType - это продукт программы Samsung C-Lab, инкубатора для любопытных технических идей, многие из которых в конечном итоге становятся коммерческими продуктами.

Как уточняет The Verge, "невидимые" клавиатуры, использующие лазерную проекцию, сегодня уже существуют. Но это пока еще не серьезный инструмент для работы: они медленные и неточные, плюс к этому, требуют наличия дополнительного аксессуара - самого проектора.

Samsung представила совершенно новое решение, и оно может стать прорывным.