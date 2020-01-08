"Шальке-04" намерен приобрести нападающего "Ростова" Шомуродова

Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана и "Ростова" Эльдор Шомуродов в зимнее трансферное окно может перейти в немецкий "Шальке-04".

Об этом сообщают источники издания GoSport.uz. Сообщается, что немецкий клуб намерен в зимнее трансферное окно усилить атаку и одним из наиболее вероятных вариантов называется покупка именно нападающего "Ростова".

Немецкий клуб готов потратить на приобретение Шомуродова 15 миллионов евро. Из них 10 - сумма трансфера, а еще 5 - различные бонусы. Сообщается, что "Ростов" пока не дал ответ на это предложение. Агент футболиста также рассказал, что его подопечным заинтересовался еще и "Штутгарт". Однако он не готов платить более 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в активе Шомуродова 10 голов и 6 голевых передач в 21 матче Российской премьер-лиги.