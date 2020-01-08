СМИ: Новость о выводе войск США из Кувейта оказалась ложной

Неизвестные хакеры взломали страницу в соцсетях кувейтского государственного информационного агентства Kuwait News Agency (KUNA) и разместили фальшивую "новость" о скором выводе войск США из американской военной базы в Кувейте.

Как сообщает издание gulfnews.com, ранее в Twitter-аккаунте KUNA была размещена информация о предстоящем в течение ближайших 3 дней "неминуемом" выводе сил США из военной базы Арифджан. Об этом якобы сообщил министр обороны Кувейта.

"Правительство Кувейта опровергает новости о выводе войск США с базы", - заявил СМИ представитель руководства ближневосточной страны, пояснив, что страница KUNA подверглась атаке хакеров.

Отметим, что указанный информационный вброс был сделан на фоне резкого обострения отношений между США и Ираном. В ходе текущей эскалации Тегеран нанес ракетные удары по двум военным американским объектам в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани по прямому приказу президента США Дональда Трампа.