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Рубрика: В мире

СМИ: Трамп столкнулся с самым острым внешнеполитическим кризисом

Текст: Александр Гасюк

Беспрецедентная эскалация напряженности в отношениях США и Ирана, вылившаяся в открытое военное противостояние Вашингтона и Тегерана с ракетными ударами по американским базам в Ираке после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, стала самым острым внешнеполитическим кризисом за все время работы администрации Дональда Трампа.

Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS
Трамп не стал обращаться к нации после атаки на базы США в Ираке

Как пишет колумнист газеты The Washington Post Джош Рогин, "несмотря на тактические преимущества решения Трампа убить Сулеймани, неспособность администрации Трампа управлять сложными последствиями от этого удара или выстроить консенсус в поддержку рискованной стратегии в данном вопросе становиться все более очевидна".

По мнению этого информированного вашингтонского обозревателя, резкое обострение противоречий между Америкой и Исламской Республикой наглядно продемонстрировало непоследовательность действий Белого дома в объяснении рядовым американцам причин и обстоятельств ликвидации Сулеймани. Кроме того, очевидным стал факт отсутствия у США подготовленного плана действий по купированию внешнеполитических последствий этого шага, а также стремление Дональда Трампа политизировать эту тему и свалить на предыдущую администрацию Барака Обамы вину за сегодняшнюю эскалацию американо-иранских отношений.

Как отмечают многие аналитики в Вашингтоне, действующая администрация США находится в состоянии полной дисфункции и едва ли способна эффективно справиться с возникшим внешнеполитическим кризисом, который стал бы очень серьезной проблемой даже для сплоченной и эффективной команды в Белом доме.

В мире США Ракетный удар Ирана по военной базе США в Ираке Дональд Трамп Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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СМИ: Трамп столкнулся с самым острым внешнеполитическим кризисом