СМИ: Трамп столкнулся с самым острым внешнеполитическим кризисом

Беспрецедентная эскалация напряженности в отношениях США и Ирана, вылившаяся в открытое военное противостояние Вашингтона и Тегерана с ракетными ударами по американским базам в Ираке после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, стала самым острым внешнеполитическим кризисом за все время работы администрации Дональда Трампа.

Как пишет колумнист газеты The Washington Post Джош Рогин, "несмотря на тактические преимущества решения Трампа убить Сулеймани, неспособность администрации Трампа управлять сложными последствиями от этого удара или выстроить консенсус в поддержку рискованной стратегии в данном вопросе становиться все более очевидна".

По мнению этого информированного вашингтонского обозревателя, резкое обострение противоречий между Америкой и Исламской Республикой наглядно продемонстрировало непоследовательность действий Белого дома в объяснении рядовым американцам причин и обстоятельств ликвидации Сулеймани. Кроме того, очевидным стал факт отсутствия у США подготовленного плана действий по купированию внешнеполитических последствий этого шага, а также стремление Дональда Трампа политизировать эту тему и свалить на предыдущую администрацию Барака Обамы вину за сегодняшнюю эскалацию американо-иранских отношений.

Как отмечают многие аналитики в Вашингтоне, действующая администрация США находится в состоянии полной дисфункции и едва ли способна эффективно справиться с возникшим внешнеполитическим кризисом, который стал бы очень серьезной проблемой даже для сплоченной и эффективной команды в Белом доме.