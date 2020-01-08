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08.01.2020 19:57
Рубрика: Экономика

Выгодное сжижение

Россия может занять к 2035 году до 20% мирового рынка СПГ
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8055)
К 2035 году Россия может производить до 100-120 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил глава минэнерго Александр Новак. У многих прогноз вызвал скепсис. Ведь по итогам 2019 года СПГ произвели около 28-29 млн тонн. Но цифра, озвученная министром, более чем реальна. Для этого достаточно посмотреть на список запланированных к строительству заводов по сжижению газа. Единственным условием выполнения этих планов является господдержка и работа над импортозамещением оборудования для производства и транспортировки СПГ.
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Мировой рынок СПГ продолжает расти. По прогнозам всех экспертных агентств и ведущих игроков рынка эта тенденция сохранится вплоть до 2040 года, а может быть, и в дальнейшем. В первую очередь расширение будет происходить за счет роста потребления в странах АТР. Впрочем, это не означает, что любое производство СПГ обречено на успех. Рынок слишком изменчив, а цены на газ, в том числе и сжиженный, в 2019-м опустились до минимальных значений, что вынудило некоторых производителей, в том числе из США, продавать свой продукт ниже себестоимости.

Фото: iStock
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У нашей страны есть определенные преимущества перед конкурентами. Это в первую очередь сравнительно низкая стоимость добычи газа и заводы в Арктике, позволяющие снижать стоимость его сжижения. Но пока у нас нет своих технологий для крупнотоннажного производства СПГ и отечественных танкеров для доставки газа покупателям. Кроме того, в РФ почти не развито внутреннее потребление СПГ, что делает его исключительно экспортным продуктом, то есть сильно сужает круг возможных инвесторов и участников проектов по сжижению газа. Несмотря на то, что задача развивать внутренний рынок СПГ закреплена в новой доктрине энергобезопасности страны, пока дело не сдвинулось с мертвой точки.

С производством ситуация лучше. Первый завод по сжижению газа был построен в 2009 году в проекте "Сахалин-2". Первоначальная мощность двух линий завода составляла 9,6 млн тонн в год, но сейчас, после модернизации, они производят более 11 млн тонн. Запланирован пуск третьей очереди мощностью 5,4 млн тонн. Он долгое время откладывался по разным причинам, но в прошлом году было принято решение о вводе линии в работу в 2024-2026 годах. Выпускаемый заводом СПГ большей частью отправлялся в Японию, поскольку помимо "Газпрома", владеющего 50% акций, 22,5% принадлежат японским компаниям, а 27,5% - англо-голландской Shell. Британия и Нидерланды далеко, а вот Япония - совсем рядом, что сделало СПГ с Сахалина весьма выгодным товаром для этой страны.

Три линии завода "Ямал СПГ" совокупной мощностью 16,5 млн тонн были построены в 2017-2018 годы. Арктический проект компании "Новатэк" оказался весьма успешным. СПГ с него отправлялся и в АТР, и в Европу, что вызвало даже обвинения в конкуренции с российским трубопроводным газом. Такое, впрочем, было возможно лишь в прошлом году, когда цены краткосрочных контрактов на поставку "голубого топлива" максимально упали. Несмотря на то, что завод получил долгосрочные льготы и налоговые преференции, без которых его работа была бы едва ли возможна, это не отменяет его значимость для газовой отрасли. И даже скорее указывает направление, в котором необходимо развивать сферу производства СПГ в стране.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В 2020 году на заводе должна быть запущена 4-я линия мощностью 0,9 млн тонн. Ее особенностью станет то, что она полностью будет работать на российском оборудовании. Также в прошлом году "Новатэк" запустил малотоннажное производство сжиженного газа "Криогаз-Высоцк СПГ" мощностью 0,66 млн тонн.

В 2020 году запланирован пуск завода "СПГ-Портовая" и начало строительства "Владивосток СПГ" компании "Газпром" - оба мощностью по 1,5 млн тонн в год. Первый ориентирован на европейских потребителей, второй - на страны АТР. Из крупных проектов компании на ближайшие годы (2023-2024 гг.) запланирован пуск "Балтийского СПГ" мощностью 10-13 млн тонн в год. Кроме СПГ предприятие собирается выпускать 4 млн тонн этана и 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Самый масштабный СПГ-проект в России собирается сделать "Новатэк". В 2023-2026 годах компания планирует запустить три линии завода "Арктик СПГ-2" на Гыданском полуострове в Арктике совокупной мощностью 19,8 млн тонн в год, а в 2022-2023 годах намерена на основе отечественного оборудования построить "Обский СПГ" мощностью 4,8 млн тонн.

К 2025 году в России смогут делать более 60 млн тонн сжиженного газа

Кроме того, в рамках проекта "Сахалин-1" "Роснефть" запланировала строительство "Дальневосточного СПГ". Мощность проекта составит 6,2 млн тонн в год. Сроки запуска намечены на 2025-2027 годы. В перспективе у России еще есть "Печора СПГ" и завод по сжижению газа на базе Штокмановского месторождения на шельфе Баренцева моря, строительство которых пока отложено на неопределенный срок.

В итоге, даже без учета проектов, по которым нет конкретного решения, а также возможных задержек строительства запланированных производств, к 2025 году в нашей стране смогут делать более 60 млн тонн сжиженного газа. В последующие десять лет нарастить производство в два раза вполне реальная перспектива. И тогда Россия, без сомнения, сможет занять около 20% мирового рынка сжиженного газа.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Сергей Тихонов
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