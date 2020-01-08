Новости

"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории 17:57
Видео: из "Мандалорца" сделали спагетти-вестерн 17:42
Сына Жванецкого избили у московского ресторана 15:54
Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена 14:51
Леди Гага рассказала, что ее неоднократно насиловали 14:33

Создатели "Притяжения" и "Вторжения" снимут ремейк "Гостьи из будущего"

Новости
    08.01.2020, 20:01
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Любимая Музыка Фото: youtube.com/ Любимая Музыка
Фото: youtube.com/ Любимая Музыка

Пока общественность обсуждает "Вторжение" Федора Бондарчука, сиквел блокбастера "Притяжение", создатели дилогии готовят еще один "фильм про вторжение инопланетян".

Фото: Kinopoisk.ru
"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории

Как следует из эксклюзивного материала портала Filmz.ru, "любимая советская классика про Алису Селезневу из будущего обретет новую жизнь".

Перед выходом в прокат "Вторжение" издание побеседовало с Михаилом Врубелем, одним из продюсеров картины, заверившим: ремейк "Гостьи из будущего" уже в работе.

При этом Михаил акцентировал: к ремейкам они относятся "очень настороженно" и лично он, Врубель, полагает, что "на этот путь вообще нельзя вступать". Так как "гениальное и сохраненное до сих пор в сознании очень большого количества зрителей невозможно сделать лучше".

Но, с другой стороны, "когда ты говоришь про историю с фантастикой, которую технически в то время не было возможности рассказать на должном уровне", - там ситуация иная. Ведь "пересматривая сегодня "Гостью", понимаешь, насколько все выглядит наивно". И это с учетом, что советский сериал "вышел в одно время со "Звездными войнами" (Михаил, очевидно, имеет в виду "Эпизод VI - Возвращение джедая", премьера которого состоялась в мае 1983-го, так как первая картина линейки, "Новая надежда", - это и вовсе 1977-й).

Фото: kinopoisk.ru
Юрий Лоза раскритиковал фильм "Текст"

А поскольку "сейчас технологии есть", зрителя ремейка вполне может ждать "удивительное сочетание воспоминаний об этом кино" и того, что создатели ремейка могут "технологически дать сегодня".

Сроки премьеры обновленной "Гостьи" продюсер не обозначил.

Пятисерийный телевизионный фильм "Гостья из будущего", снятый Павлом Арсеновым на киностудии имени Горького в 1984 году по мотивам повести Кира Булычева "Сто лет тому вперед", впервые был показан на Первой программе советского ТВ с 25 по 29 марта 1985-го.

Новости

Фото, видео: Оливия Уайлд вышла в свет в платье от российского дизайнера 13:57
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть "Аватар 2" 01:25
Назван самый успешный мультфильм в истории 07.01.2020
Вышел трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 07.01.2020
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Юрий Лоза
Юрий Лоза написал новогодний стишок 04.01.2020
Новогодняя серия "Простоквашина" собрала более 1 200 000 просмотров 02.01.2020
Умер соратник Monty Python, актер и музыкант Нил Иннес 30.12.2019
⧣ Россия
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Умер Народный артист России Геннадий Пискунов 05.01.2020
Юрий Лоза раскритиковал фильм "Текст" 05.01.2020
Фото: Анастасия Заворотнюк поздравила россиян с Новым годом 01.01.2020
⧣ фантастика
Фото: twitter.com/ vergestory
Актриса из "Первого мстителя" подозревается в убийстве матери 02.01.2020
Кевин Смит рассказал об альтернативной концовке "Джокера" 01.01.2020