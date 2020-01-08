Создатели "Притяжения" и "Вторжения" снимут ремейк "Гостьи из будущего"

Пока общественность обсуждает "Вторжение" Федора Бондарчука, сиквел блокбастера "Притяжение", создатели дилогии готовят еще один "фильм про вторжение инопланетян".

Как следует из эксклюзивного материала портала Filmz.ru, "любимая советская классика про Алису Селезневу из будущего обретет новую жизнь".

Перед выходом в прокат "Вторжение" издание побеседовало с Михаилом Врубелем, одним из продюсеров картины, заверившим: ремейк "Гостьи из будущего" уже в работе.

При этом Михаил акцентировал: к ремейкам они относятся "очень настороженно" и лично он, Врубель, полагает, что "на этот путь вообще нельзя вступать". Так как "гениальное и сохраненное до сих пор в сознании очень большого количества зрителей невозможно сделать лучше".

Но, с другой стороны, "когда ты говоришь про историю с фантастикой, которую технически в то время не было возможности рассказать на должном уровне", - там ситуация иная. Ведь "пересматривая сегодня "Гостью", понимаешь, насколько все выглядит наивно". И это с учетом, что советский сериал "вышел в одно время со "Звездными войнами" (Михаил, очевидно, имеет в виду "Эпизод VI - Возвращение джедая", премьера которого состоялась в мае 1983-го, так как первая картина линейки, "Новая надежда", - это и вовсе 1977-й).

А поскольку "сейчас технологии есть", зрителя ремейка вполне может ждать "удивительное сочетание воспоминаний об этом кино" и того, что создатели ремейка могут "технологически дать сегодня".

Сроки премьеры обновленной "Гостьи" продюсер не обозначил.

Пятисерийный телевизионный фильм "Гостья из будущего", снятый Павлом Арсеновым на киностудии имени Горького в 1984 году по мотивам повести Кира Булычева "Сто лет тому вперед", впервые был показан на Первой программе советского ТВ с 25 по 29 марта 1985-го.