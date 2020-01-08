Три российских клуба проведут 10 января матчи первого тура второго круга регулярного чемпионата Евролиги. Один из них станет продолжением острейших внутренних разборок, на которые так богат турнир Единой лиги. Лидер наших соревнований "Химки" примет питерский "Зенит". В другой встрече сомнений, за кого болеть российским поклонникам баскетбола, нет. ЦСКА на выезде сразится с немецкой "Баварией".

Игроки ведущих клубов Старого Света остались без новогодних каникул. Уже 2 января после коротких рождественских праздников возобновился чемпионат Евролиги. К сожалению, под занавес первого круга все наши участники потерпели поражения в матчах с зарубежными оппонентами. ЦСКА дома в дополнительной пятиминутке не справился с греческим "Панатинаикосом" (102:106), "Химки" в присутствии почти 13 тысяч стамбульских зрителей и без простудившегося Алексея Шведа проиграли на выезде в Турции лидеру Евролиги "Эфесу" (82:101), "Зенит" в драматичной гостевой концовке уступил итальянскому "Милану (72:73).

К началу второго круга действующий обладатель континентального титула ЦСКА подошел на пятом месте, "Химки" и еще три команды находятся на нижней границе зоны попадания в плей-офф, куда выйдут восемь сильнейших команд. Дебютант Евролиги "Зенит", увы, на "чистом" последнем, 18-м месте.

У игроков ЦСКА и "Химок" было всего два дня на подготовку к долгожданному очному противостоянию в рамках Единой лиги. В подмосковной команде выздоровел Швед, армейцы, напротив, потеряли защитника Яниса Стрелниекса, который в матче с "Пао" получил повреждение мышцы задней поверхности бедра и выбыл из строя.

Еще в середине октября прошлого года команды встретились друг с другом в рамках Евролиги, и тогда ЦСКА у себя в "Мегаспорте" на Ходынке взял верх - 99:86.

Предвидя нешуточный ажиотаж вокруг новой битвы двух российских грандов, руководство подмосковного клуба предусмотрительно решило провести матч не в химкинском дворце спорта, а на куда более вместительной "Арене Мытищи", где команда принимает соперников по Евролиге. Ожидания оправдались полностью: уставший от длительных новогодних празднований народ валом повалил на баскетбол, заполнив трибуны до отказа. По официальным данным, на матче собралось 6877 зрителей. Это больше, чем на игре ЦСКА - "Пао", и это новый рекорд посещаемости сезона в Единой лиге.

Многие полагали, что матч пройдет в примерно равной борьбе и все решится в концовке, однако хозяева решительно опровергли предстартовые прогнозы. Последний раз гости вели в счете на 14-й минуте, перед большим перерывом впереди были уже химчане (45:41), и в дальнейшем они лидерства не упускали. Вскоре после отдыха благодаря дальним попаданиям Яниса Тиммы и Алексея Шведа подмосковная команда обеспечила двукратное преимущество (55:44). "Химки" продолжали держать ЦСКА на дистанции, а на старте последней четверти еще одна "трешка" от Алексея Шведа увеличила разрыв до 72:58. В следующей атаке дальним попаданием отличился и сербский легионер хозяев Стефан Йович.

В итоге химчане одержали безоговорочную победу 96:80, сделав весомую заявку на итоговое лидерство в "регулярке" Единой лиги, хотя играть в турнире еще долго. Но дистанция в три "шага" (одно поражение против четырех у армейцев) вкупе с большой разницей в одной из двух личных встреч делает Шведа и компанию явными фаворитами в борьбе за первый номер посева в плей-офф.

У победителей лучшим и по результативности (26 очков), и по показателям личной эффективности стал Янис Тимма. На высоте традиционно был и Алексей Швед - 18 очков.

Комментарий

Римас Куртинайтис, главный тренер БК "Химки"

- Рад, что этим успехом мы подарили праздник нашим болельщикам. Тем более накануне была 23-я годовщина с момента основания клуба. Победу посвящаем дню рождения БК "Химки". Хочу выделить настрой команды. Иногда тренер не все может, именно от ребят зависит, как они настроены, как сыграют сверх своих возможностей. На "Арене Мытищи" мы все это видели: игра была жесткой, как всегда против ЦСКА, и я рад, что мы достигли того успеха, которого хотели. Может быть, разница "плюс 16" не соответствует самой игре, потому что мы всегда боремся с ЦСКА на равных. Хочу посочувствовать наставнику армейцев Димитрису Итудису. Однако такова наша работа: один из двух тренеров должен быть огорчен.