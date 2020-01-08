США выводят войска из Сирии и передислоцируют их в Ирак

Подразделения армии США покинули две базы на северо-востоке Сирии и направляются в сторону Ирака. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

По данным этого СМИ, на которое ссылается РИА Новости, передислокация коснулась американских военнослужащих на базе Хораб-Джейр в провинции Хасеке.

Этот объект покинули около 40 грузовиков с военной техникой в направлении иракской границы. Также с территории американской базы в городе Шаддади зафиксирован выезд 50 грузовиков с военным имуществом. Транспорт движется в сторону пограничного КПП аль-Валид на границе с Ираком.

Сирийское информагентство сообщает, что эти шаги являются "подготовкой к окончательному выводу оккупационных войск", но не уточняет источники такой информации.