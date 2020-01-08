Новости

Украинские специалисты отправятся к месту крушения авиалайнера в Иране 18:32
Производитель Ravon выпустит конкурента Lada 18:32
Президенты РФ и Турции призвали прекратить все боевые действия в Ливии 18:27
Япония приостановила работу посольства в Ираке 18:23
МИД РФ: Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии объявить перемирие 18:06
Лукашенко присудил премии деятелям культуры и искусства 18:05
Москвичи несут цветы к украинскому посольству 17:59
"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории 17:57
"Ростов" опроверг слухи о расставании с Сигурдссоном из-за алкоголя 17:47
Миссия ООН: Удары по базам в Ираке нарушают его суверенитет и ведут к эскалации 17:45
Видео: из "Мандалорца" сделали спагетти-вестерн 17:42
Посольство Украины в Иране изменило сообщение о причинах авиакатастрофы 17:25
Заслуженный пилот : Cледователи изучат возможное столкновение Boeing с дроном 17:25
Песков заявил об отсутствии связи визита Меркель с гибелью Сулеймани 17:16
США выводят войска из Сирии и передислоцируют их в Ирак 17:10
Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США 17:07
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии 17:06
Mercedes и Geely создали новый-старый автомобильный бренд 17:03
Иран не будет передавать "черные ящики" производителю самолета в США 17:02
Skoda показала альтернативу кроссоверу Kamiq 16:59
Эрдоган: Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня 16:49
Министр энергетики ОАЭ: Войны США и Ирана не будет 16:26
"Одесский пароход" показал более высокие рейтинги, чем концерт Пугачевой 16:20
В Британии готовятся выпустить марки, посвященные компьютерным играм 16:09
Минск и ЕС подпишут соглашение об упрощении визового режима 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
08.01.2020 17:10
Рубрика: В мире

США выводят войска из Сирии и передислоцируют их в Ирак

Текст: Александр Гусаров

Подразделения армии США покинули две базы на северо-востоке Сирии и направляются в сторону Ирака. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

Фото: YouTube
Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США

По данным этого СМИ, на которое ссылается РИА Новости, передислокация коснулась американских военнослужащих на базе Хораб-Джейр в провинции Хасеке.

Этот объект покинули около 40 грузовиков с военной техникой в направлении иракской границы. Также с территории американской базы в городе Шаддади зафиксирован выезд 50 грузовиков с военным имуществом. Транспорт движется в сторону пограничного КПП аль-Валид на границе с Ираком.

Сирийское информагентство сообщает, что эти шаги являются "подготовкой к окончательному выводу оккупационных войск", но не уточняет источники такой информации.

В мире Ближний Восток Сирия В мире Ближний Восток Ирак В мире США Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Крушение украинского Boeing в Иране
США выводят войска из Сирии и передислоцируют их в Ирак
В Совфеде оценили заявление о зависимости внешней политики Латвии от США
Иран не будет передавать "черные ящики" производителю самолета в США
Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США