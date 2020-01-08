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Рубрика: В мире

В Австралии убьют десять тысяч верблюдов

Текст: Юрий Ершов

В Австралии, в штате Южная Австралия, объявлена охота на верблюдов. Начиная со среды, по информации немецкой DPA, в течение пяти дней должны быть убиты около 10 тысяч животных.

Фото: AP Photo/Rick Rycroft
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Власти штата объясняют свое решение тем, что многочисленные верблюды наносят огромный вред проживающим здесь людям, среди которых более двух тысяч аборигенов. Минувший год в Австралии стал самым засушливым со времени наблюдения за погодой. И вот в этот засушливый период огромные стада "кораблей пустыни" в поисках воды и пропитания агрессивно вторгаются во владения людей, загрязняют питьевую воду, пожирают продовольственные и фуражные запасы фермеров.

Кроме того, расплодившиеся дикие верблюды - в Австралии их живет больше всех в мире - уничтожают посевы, а в борьбе за выживание затаптывают друг друга. Много верблюдов уже погибли из-за жажды и нехватки еды. Так что, как заявляют в здешнем министерстве охраны окружающей среды, санитарный отстрел пойдет на пользу оставшимся в живых.

К охоте на верблюдов привлекут профессиональных снайперов, которые будут отстреливать животных с вертолетов. В соответствии со всеми стандартами обращения с животными, уверяют в министерстве.

Впервые верблюдов ввезли в Австралию в середине XIX века для того, чтобы освоить обширные территории центральной части зеленого континента. С тех пор поголовье животных давно превысило миллион, и стало для австралийцев сущей бедой.

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