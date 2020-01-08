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Рубрика: В мире

В Британии готовятся выпустить марки, посвященные компьютерным играм

Текст: Юрий Когалов
Фото: Royal Mail Фото: Royal Mail
Фото: Royal Mail

Королевская почта Великобритании готовится выпустить марки, посвященные компьютерным и видеоиграм. Речь идет о проектах британских разработчиков, выпущенных в 1980-е и 1990-е годы.

Фото: EA
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Всего было отобрано 9 игр, каждая из которых знаменует собой определенную веху в истории индустрии видеоигр Соединенного Королевства. 8 марок посвящены различным симуляторам, стратегиям, графическим квестам, аркадам, головоломкам: Elite (1984), Dizzy (1987), Populous (1989), Lemmings (1991), Micro Machines (1991), Sensible Soccer (1992), Wipeout (1995), Worms (1995). Еще 4 четыре марки отражают развитие игры Lara Croft с 1996 по 2013 год.

Как заявил представитель Королевской почты Филипп Паркер, "Великобритания десятилетиями была в авангарде индустрии видеоигр". "В 1980-х и 1990-х годах молодые дизайнеры занимались кодированием на новых микрокомпьютерах и разработали определенные шаблоны. Мы отмечаем некоторые из их знаковых творений", - рассказал он.

По словам специалистов, эти проекты определили путь развития не только национальной, но и глобальной игровой индустрии на последующие десятилетия.

В продажу марки поступят 21 января. Стоимость полной коллекции обойдется в 14,25 фунта стерлингов.

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