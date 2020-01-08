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08.01.2020 10:46
Рубрика: Спорт

В Греции на бывшего футболиста "Ювентуса" совершено покушение

Текст: Максим Домчев

В Греции совершено покушение на бывшего нападающего "Ювентуса", сборных Югославии, Сербии и Черногории Дарко Ковачевича.

Фото: REUTERS/Massimo Pinca
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Как сообщает Informer.rs, в Ковачевича стреляли около его дома в Афинах. Занимающий пост спортивного директора в Федерации футбола Сербии Ковачевич находился около своего автомобиля в момент покушения.

Неустановленные преступники подъехали на автомобиле и открыли огонь. В результате Ковачевич получил ранение в ногу, после чего был доставлен в больницу. Злоумышленникам удалось скрыться.

Вскоре после покушения греческая полиция обнаружила сгоревший автомобиль преступников, в котором находилось и использованное при покушении оружие.

46-летний Ковачевич проживает в Афинах. Он завершил футбольную карьеру в Греции, когда выступал за "Олимпиакос". Ранее он защищал цвета "Пролетера", "Црвены Звезды", "Шеффилд Уэндсей", "Ювентуса", "Лацио" и "Реал Сосьедад".

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