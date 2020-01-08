В Иране найден "черный ящик" разбившегося украинского лайнера

Иранские спасатели нашли один из двух "черных ящиков" украинского лайнера Boeing-737, потерпевшего крушение под Тегераном. Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

"В ходе поисковых работ на месте катастрофы найден один "черный ящик", он в нормальном состоянии. Поиск второго "черного ящика" продолжается", - цитирует слова чиновника агентство Fars.

Ранее иранские СМИ опубликовали списки погибших пассажиров и членов экипажа украинского самолета. Среди них значатся граждане Ирана, Украины, Канады, Афганистана и Швеции. По официальным данным, на борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Причиной катастрофы стало возгорание двигателя.