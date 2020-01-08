В Иране назвали причину крушения украинского лайнера

Возгорание двигателя стало причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном. Об этом сообщил официальный представитель тегеранского аэропорта.

"Нами установлено, что произошло возгорание двигателя. Пилот безуспешно пытался взять ситуацию под контроль, однако самолет упал и все пассажиры погибли", - цитирует чиновника агентство IRNA.

Как сообщалось ранее, Боинг-737, принадлежащий украинским авиалиниям, в среду утром вылетел из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни в направлении Киева, но через несколько минут упал в нескольких километрах к югу от Тегерана. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство пассажиров лайнера были гражданами Ирана.