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Рубрика: В мире

В Иране назвали причину крушения украинского лайнера

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
Возгорание двигателя стало причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном. Об этом сообщил официальный представитель тегеранского аэропорта.

"Нами установлено, что произошло возгорание двигателя. Пилот безуспешно пытался взять ситуацию под контроль, однако самолет упал и все пассажиры погибли", - цитирует чиновника агентство IRNA.

Фото: AFP
В Иране сообщили о гибели всех пассажиров упавшего украинского лайнера

Как сообщалось ранее, Боинг-737, принадлежащий украинским авиалиниям, в среду утром вылетел из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни в направлении Киева, но через несколько минут упал в нескольких километрах к югу от Тегерана. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство пассажиров лайнера были гражданами Ирана.

В мире Ближний Восток Иран Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Крушение украинского Boeing в Иране

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