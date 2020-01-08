В Иране сообщили о гибели всех пассажиров упавшего украинского лайнера

Власти Ирана официально подтвердили, что в результате катастрофы украинского лайнера под Тегераном выживших нет.

"На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли", - сообщил агентству IRNA представитель тегеранского международного аэропорта. По его словам, в ближайшее время будут опубликованы списки погибших.

Как сообщалось ранее, Боинг-737, принадлежащий украинским авиалиниям, в среду утром вылетел из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни в направлении Киева, но через несколько минут упал в нескольких километрах к югу от Тегерана.

На месте катастрофы работают 60 пожарных расчетов и два спасательных вертолета. По предварительным данным, самолет упал из-за технических проблем.