В Иране заявили, что жертв авиакатастрофы будет сложно опознать

Иранские власти сталкиваются с трудностями при опознании жертв авиакатастрофы украинского самолета, потерпевшего крушение под Тегераном. Об этом сообщил официальный представитель Штаба по чрезвычайным ситуациям провинции Тегеран.

"Работы по поиску фрагментов тел погибших почти закончены. К сожалению, многих погибших будет сложно опознать, их тела находятся в очень плохом состоянии", - цитирует слова чиновника агентство IRNA.

В свою очередь официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде сообщил местным СМИ, что на месте катастрофы найден второй "черный ящик". В ближайшее время специалисты приступят к расшифровке их данных.

По данным властей Ирана, на борту Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, из них более 140 являлись иранскими гражданами. По информации посольства РФ в Иране, граждан России на борту потерпевшего катастрофу украинского самолета не было.