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Рубрика: В мире

В Иране заявили, что жертв авиакатастрофы будет сложно опознать

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Иранские власти сталкиваются с трудностями при опознании жертв авиакатастрофы украинского самолета, потерпевшего крушение под Тегераном. Об этом сообщил официальный представитель Штаба по чрезвычайным ситуациям провинции Тегеран.

СМИ Ирана опубликовали списки погибших при катастрофе украинского лайнера

"Работы по поиску фрагментов тел погибших почти закончены. К сожалению, многих погибших будет сложно опознать, их тела находятся в очень плохом состоянии", - цитирует слова чиновника агентство IRNA.

В свою очередь официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде сообщил местным СМИ, что на месте катастрофы найден второй "черный ящик". В ближайшее время специалисты приступят к расшифровке их данных.

По данным властей Ирана, на борту Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, из них более 140 являлись иранскими гражданами. По информации посольства РФ в Иране, граждан России на борту потерпевшего катастрофу украинского самолета не было.

В мире Ближний Восток Иран <b>Крушение украинского Boeing в Иране</b> Авиакатастрофы

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