В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном

Ситуацию в Ливии Москва готова обсуждать с Вашингтоном. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.

"Да", - ответил Песков на соответствующий вопрос о готовности России обсуждать данную тему с США.

Напомним, что в Ливии царит двоевластие, продолжается гражданская война, которая началась после свержения Муаммара Каддафи. А в минувшее воскресенье, 5 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале отправки в Ливию своих военнослужащих.