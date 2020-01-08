В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США. Если Рига пойдет на сближение с Москвой, ее ожидают санкции, заявил латвийский экс-министр иностранных дел Янис Юрканс.

По его словам, как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции. Так произошло с компаниями, участвующими в проекте "Северный поток-2".

"США правят санкциями, они ведут себя как полицейский. Пока доллар царствует в экономическом мире, американцы будут использовать этот рычаг", - уверен бывший премьер.

Янис Юрканс также предположил, что в будущем Евросоюз, в который входит Латвия, прекратит свое существование, после чего произойдет регионализация этого объединения. Когда это случится, Риге придется сделать конкретный выбор - "с кем дружить".